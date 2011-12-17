اولین نمایشگاه صنعت ساختمان در قرقیزستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفر زاده اظهارکرد: این نمایشگاه در راستای توسعه صادرات و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای حوزه"CIS" با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و توسط سازمان صنعت و تجارت استان برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری اتاق بازرگانی قرقیزستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط در قرقیزستان از 22 الی 25 بهمن ماه جاری "11 لغایت 14 فوریه 2012" در بیشکک برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در حوزه های خدمات فنی و مهندسی "ساختمان، عمران، انبوه سازی"، سازه های سبک ساختمانی، سنگ، سنگهای تزئینی، کاشی و سرامیک و چینی آلات بهداشتی، شیرآلات، تاسیسات و صنایع گرمایشی و سرمایشی برگزار خواهد شد.

صفرزاده افزود: پرداخت حداقل 40 درصد یارانه بابت هزینه های غرفه، به غرفه داران، توسط سازمان توسعه تجارت ایران، فرصت مناسبی جهت معرفی توانمندی های صاحبان صنایع و علاقمندان فراهم کرده است.