عناصر اربعه در گالری ایده

به گزارش خبرنگار مهر،‌ به گفته کسمایی این نمایشگاه ماحصل مطالعه او درعناصر اربعه به عنوان بنیادی ترین عناصرهستی است.

وی که پیش از این فرم های انتزاعی مناظر طبیعت به شیوه هنر غربی وهمچنین الهام از فرهنگ بومی ژاپن و بازتاب آن در زندگی و هنر آن سرزمین را در آثارش تجربه کرده است،این بارازدریافت های عرفان ایرانی الهام گرفته ودر آثارش به اشاره های مستقیم عناصر اصلی طبیعت پرداخته وخواص مفهومی و بصریشان رااز فیلتر شخصی ذهن خود به تصویر کشیده است.

این نقاش در توضیح آثار خودش گفت: سردی رنگ ها گاهی جاری و روان چون آب در فصل زمستانند و گاهی سخت و ساکت چون خاک سرد پاییزی روی سطح می نشینند. رنگ ها با محدوده های خاصشان کنار رنگ های گرمی که در جایی چون خون می جوشند و می خروشند و همچون باد و هوا سرکشند و...زمانی که به روشن ترین و یا تاریک ترین حد خود می رسند عامل حرکت هستند و درخشش.

نمایشگاه نقاشی های "آناهید کسمایی"تا اول دی ماه در گالری"ایده" واقع در خیابان کریمخان زند،خیابان خردمند شمالی،خیابان 18،شماره 26 پذیرای علاقه مندان خواهد بود.