افزایش 26 درصدی کشفیات موادمخدر در مرزها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری روز شنبه در چهارمین همایش فرماندهان مرزبانی و دریابانی افزود: دفاع از مرزها و کیان اسلامی مهمترین وظیفه پلیس است.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به بیداری به وجود آمده در کشورهای اسلامی، عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر موج بیداری اسلامی کشورهای منطقه را فرا گرفته و نیروهای آمریکایی در عراق در حال خارج شدن از این کشور هستند که تمامی این موارد فرصتهایی است که نظام جمهوری اسلامی ایران باید از آنها استفاده کند.

وی در ادامه با تاکید بر حفظ هوشیاری در تامین امنیت، تصریح کرد: نیروهای امنیتی کشورمان باید در تامین امنیت به جنبه های مختلف به ویژه حفظ وحدت و هم افزایی توجه داشته باشند چرا که همکاری کردن با یکدیدگر و حرکت برای حفظ رضایت مردم یکی از پایه های اصلی در دفع تهدیدات دشمن و حفظ امنیت است.

سردار ذوالفقاری اضافه کرد: نیروهای امنیتی باید بصیرت لازم را داشته باشند و با شناخت زمان و دین داری باید برای کاهش آسیبها و ایجاد امنیت حرکت کنند.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود اقدامات صورت گرفته در مرزها را یادآور شد و بر عزم نیروی انتظامی در انسداد و کنترل مرزها تأکید کرد.

وی از افزایش 26 درصدی کشفیات مواد مخدر در مرزها خبر داد و گفت: مرزبانان با همکاری مرزنشینان اجازه نمی دهند قاچاقچیان به راحتی اقدام به حمل و ترانزیت مواد مخدر به کشور کنند.

سردار ذوالفقاری با اشاره به اینکه احترام به مرزنشینان و تعامل سازنده با آنها در دستور کار فرماندهی مرزبانی است، تصریح کرد: هوشیاری و آگاهی، گام اول بر علیه توطئه ها و تامین امنیت است.

به گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، بکارگیریی نخبگان استانهای مرزی در همان استان، توسعه در مرزها، قانونمند بودن مبادلات مرزی بر اساس مصوبات قانونی، ایجاد شبکه های آموزش در مرز، ایجاد تعامل با کشورهای همسایه، ایجاد امنیت در دریابانی، کنترل همه جانبه مرز و اطلاع رسانی به مرزنشینان از مهمترین راهکارهای برقراری امنیت پایدار در مرزهاست.

فرمانده مرزبانی با اشاره به اینکه یک سر سوزن چشم طمع به خاک هیچ کشوری نداریم ، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عده ای برای سودجویی با حمل و ترانزیت مواد مخدر امنیت مرزهایمان را به خطر بیندازند.