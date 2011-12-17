سند پنج ساله آموزش و پرورش خراسان شمالی دی ماه رو نمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: در این سند 166 شاخص دیده شده است و بر اساس آن برنامه های آموزش و پرورش استان عملیاتی می شود.

وی تصریح کرد: در این سند رویکرد تعالی در هر شاخص برای پنج سال آینده آموزش و پرورش پیش بینی و منطبق با سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است.

وی افزود: بعد از تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همه استان ها موظف به تدوین سند تحول بنیادین استانی هستند و خراسان شمالی نیز در این زمینه پیشرو بوده است.

وی با تاکید بر پژوهش محور بودن سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: برای تدوین این سند 88 کار پژوهشی طی هفت سال صورت گرفته است و مهم ترین ویژگی آن، استفاده از آموزه های قرآنی و ائمه اطهار برای رسیدن به جامعه مهدوی و ایده آل است.

وی معلم را مهم ترین عنصر این سند عنوان کرد و گفت: در گذشته معلم بیشتر نقش آموزشی را در مدرسه ایفا می کرد اما در این سند معلم مهم ترین عنصر تربیتی شناخته شده است و نقش آن در حوزه تعلیم و تربیت پر رنگ تر از گذشته است.

وحیدی همچنین از دیگر نکات مثبت این سند را ارتباط طولی مبانی نظری با حوزه عمل عنوان کرد و اظهار داشت: در این سند مهم ترین محور، تربیت دانش آموز است و معلم علاوه بر معلم بودن، اسوه امین و مربی تربیتی او خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: مدارس نیز بر اساس این سند در قالب مجتمع های آموزشی تعریف شده اند و در کنار هر مجتمع آموزشی، علاوه بر فضای آموزشی، فضای ورزشی و تربیتی نیز فراهم می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص تغییرات ساختاری در نظام آموزشی آموزش و پرورش نیز گفت: ساختار آموزشی فعلی از سال آینده به چهار دوره سه ساله تغییر می کند.

وی دوره شش ساله اول را دوره ابتدایی و دوره شش ساله دوم را دوره متوسطه عنوان کرد و افزود: در هر دور دو مقطع تحصیلی وجود دارد.

وی در خصوص تغییرات کتب نیز گفت: ظرف شش سال آینده تمامی کتب آموزشی تغییر پیدا می کند.

وحیدی در ادامه از آغاز به کار نخستین نمایشگاه هوشمند سازی مدارس در استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه از فردا 27 آذر ماه به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی دایر می شود.

وی افزود: برای حضور در این نمایشگاه 40 شرکت اعلام آمادگی کردند و از فردا در محل نمایشگاه حضور می یابند.

وحیدی هدف از برگزاری این نمایشگاه را نمایش یک کلاس هوشمند با تمام ابزار های آموزشی برای دانش آموزان و معلمان ذکر کرد و گفت: در حاشیه این مراسم دو کارگاه آموزشی ویژه معلمان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: برای معلمانی که در این کارگاه ها شرکت می کنند گواهینامه پایان دوره صادر می شود.