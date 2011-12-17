دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قادری فر دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در این مراسم با یادآوری اینکه در ضمن همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر از 14 دستاورد بزرگ پژوهشی و فناوری کشور با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود گفت: جمعی حدود 200 نفر از تجار فردا برای عقد قراردادهای فناوری وارد فن بازار می شوند.

وی از انعقاد فاز دوم کلان پروژه های صنعت و دانشگاه خبر داد و گفت امروز هشت کلان پروژه دیگر به ارزش بالغ بر 50 میلیارد تومان به امضای هشت دانشگاه و پژوهشگاه خواهد رسید.

به گزارش مهر، بنابر اعلام دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تا دقایقی دیگر به جمع شرکت کنندگان در همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر می پیوندد.