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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

با حضور وزرای علوم و دفاع /

دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر افتتاح شد

دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر افتتاح شد

دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر با حضور وزرای علوم و دفاع و جمع کثیری از پژوهشگران و مدیران علمی کشور در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قادری فر دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در این مراسم با یادآوری اینکه در ضمن همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر از 14 دستاورد بزرگ پژوهشی و فناوری کشور با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود گفت: جمعی حدود 200 نفر از تجار فردا برای عقد قراردادهای فناوری وارد فن بازار می شوند.

وی از انعقاد فاز دوم کلان پروژه های صنعت و دانشگاه خبر داد و گفت امروز هشت کلان پروژه دیگر به ارزش بالغ بر 50 میلیارد تومان به امضای هشت دانشگاه و پژوهشگاه خواهد رسید.

به گزارش مهر، بنابر اعلام دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تا دقایقی دیگر به جمع شرکت کنندگان در همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر می پیوندد. 

کد مطلب 1485725

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