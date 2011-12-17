جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در ملارد با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ملارد در اولین جلسه کارگروه ویژه ساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان ملارد که به ریاست فرماندار ملارد و با حضور فرماندهی نیروی انتظامی، سرپرست معاونت فنی عمرانی فرمانداری، مسئول اداره بازرسی فرمانداری، مسئول اداره حراست فرمانداری، سرپرست بخشداری مرکزی، بخشدار صفادشت، مدیریت جهاد کشاورزی، شهردار ملارد و صفادشت و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساختمان فرمانداری این شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: از دریافت گزارشهایی مبنی بر دیوارکشی های صورت گرفته در باغات و زمینهای مزروعی خبر داد.

بورد افزود: در این جلسه پیشنهاد شد در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز وظیفه کنترل آن را در صورت نداشتن مشکل قانونی و برابر ضوابط و تحت نظر دستگاه های متولی این امر، به شرکتهای خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد برای ارائه جواز زمینهای قولنامه ای موجود شهرداریها شرایط مورد نیاز جهت صدور جواز و نظارت بر روند ساخت را کنترل کند.

این مسئول افزود: مقرر شد نسبت به برگزاری همایش با مهندسان ناظر با محوریت فرمانداری در جهت جلوگیری از تخلفات در اسرع وقت صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: قرار است نسبت به بررسی سوابق مهندسان ناظر شهرستان اقدام لازم توسط فرمانداری صورت پذیر و با منصوب کردن یک کارشناس حقوقی در جهت بررسی و ارائه راهکارهای قانونی و حقوقی در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان اقدام شود.

این مسئول گفت: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز که در حوزه حریم شهر انجام می شود و همچنین برابر مصوبه هیئت دولت در سفر دوم نسبت به اخذ زمین از منابع طبیعی اقدام و کارخانجات را در محل مشخص برابر ضوابط و مقرارات قانونی تجمیع شود.

وی اضافه کرد: با توجه به پیشنهاد فرماندهی نیروی انتظامی در ارتباط با تسهیل در ساخت و سازهای مجاز وفق مقررات بررسیهای لازم جهت احداث باغ ویلا صورت گیرد و مقرر شد جلسه کارگروه ویژه ساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان ملارد هر دوهفته یکبار برگزار شود.