به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت در نشست خبری خود با موضوع بهینه‌سازی تجهیزات دامداری‌ها گفت: برای دو هزار و 624 واحد دامداری در سطح کشور، در سال اول تسهیلاتی با کارمزد 4 درصد به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، اظهار داشت: به نسبت واحدهایی که در هر استان وجود دارد، اعتبارات توزیع شده است که در حدود 40 درصد این واحدها از اعتبارات اختصاص‌یافته، بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: برای هر واحد دامداری، مبلغ 30 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده تا نسبت به اصلاح ساختار و سیستم‌های خود به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدام کنند.

این مقام مسئول دروزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بسته حمایتی تحویل گندم ارزان‌قیمت در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت: طبق مصوبه دولت باید یک میلیون تن گندم از سوی وزارت بازرگانی سابق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت که تاکنون 750 هزار تن آن از طریق تشکل‌های تولیدی به بهره‌وران بخش کشاورزی در سطح کشور توزیع شده است.

وی گفت: هنوز 230 هزار تن از گندم ارزان‌قیمت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است؛ اما به محض دریافت این میزان، با همان روش قبلی نسبت به توزیع آن اقدام خواهیم کرد.

فراهانی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره جایزه صادراتی مرغ نیز اعلام کرد: به منظور افزایش صادرات، جایزه‌ای برای صادرکنندگان مرغ در نظر گرفته شده است؛ اما این امر جزء وظایف قانونی وزارت صنعت و معدن است.

نیکبخت تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی اختصاص جوایز صادراتی برای محصولات کشاورزی، از طریق دولت و وزارت صنعت و معدن را خواستار شده است؛ ضمن اینکه با توجه به مازاد تولید مرغ، جوایز صادراتی نیز برای این محصول اختصاص یابد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به عناوین طرح‌های بخش کشاورزی در سال 89 برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری، بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری صنعتی، طرح افزایش تولید دام‌های سبک، طرح تسهیلات خرید موتور پمپ چاه‌های کشاورزی، طرح تسهیلات برای سوخت شناورهای صیادی و طرح سرمایش و گرمایش گلخانه‌ها، از جمله طرح‌هایی است که منابع آن مشخص شده است.

وی با بیان این که سهم هر استان در زمینه اجرای این طرح‌ها به سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه ابلاغ شده است، تصریح کرد: قراردادهایی نیز در زمینه اجرای این طرح‌ها با بانک کشاورزی منعقد شده که پس از امضا، به استان‌های مختلف نیز ابلاغ شده است.

اعتبار 700 میلیاردی برای پروژه‌های بخش کشاورزی



وی با اعلام این مطلب که 700 میلیارد تومان اعتبار از طریق بانک کشاورزی در 3 ماه آخر سال 89 و همزمان با شروع طرح اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت تأمین و ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بین 45 تا 51 درصد از اعتبارات اختصاص یافته جذب شده است.

نیکبخت همچنین از انعقاد قراردادهای همکاری با بانک کشاورزی برای سال 90 خبر داد و گفت: بهره‌وران به هر میزان که امکان شرایط جذب و استفاده از تسهیلات را داشته باشند، می‌توانند بدون محدودیت از منابع و اعتبارات اختصاص یافته در بخش کشاورزی استفاده کنند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اعتباراتی نیز برای اجرای پروژه‌ها در سال 90 و در راستای تأمین هزینه‌ها در نظرگرفته شده که با بانکها نیز در مرحله عقد قرارداد هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: در تاریخ 1/10/89 مصوبه‌ای از سوی دولت در زمینه خرید تضمینی جو توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

وی افزود: براساس این مصوبه، خرید تضمینی جو سال 89 که در اختیار سازمان تعاون روستایی بود، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت؛ پس از آن جو مورد نظر با قیمت 290 تومان در اختیار بهره‌وردان بخش کشاورزی و تشکل‌های بخش تولیدی قرار گرفت.

نیکبخت گفت: همچنین یک میلیون تن گندم نیز از طریق وزارت بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی با قیمت 175 تومان قرار گرفت. قیمت تمام‌شده این گندم برای بهره‌وردان بخش کشاورزی 183 تومان است که میان آنها توزیع شده است.

این مقام مسئول دروزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: گندم مورد نظر متناسب با نیاز و ظرفیت واحدهای دامی توزیع شده و در اختیار بهره‌وران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

اختصاص اعتبار یک هزار و 138 میلیاردی در بخش کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: علاوه براعتبارات سال‌های 89 و90 وزارت جهاد کشاورزی، یک هزار و 138 میلیارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبار سنواتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به منظور اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار انتقال آب، اجرای شبکه‌های 3 و 4 در حوزه پروژه های بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی است.



به گفته نیکبخت اختصاص این اعتبارات به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کاهش مصرف آب و انرژی تأثیر بسزایی دارد.

وی همچنین در زمینه اقدامات صورت گرفته برای اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش گلخانه‌ها اظهار داشت: آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که یکی از بهترین طرح‌ها است و در استان‌ها نیست به سایر طرح‌ها با استقبال بیشتری مواجه شده است به طوری که 61 درصد جذب اعتبارات داشته است.



این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: تمام طرح‌های در نظر گرفته شده برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان هدفمند کردن یارانه ها 5 ساله در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: اعتبار700 میلیارد تومانی که در اختیار سازمان‌های جهاد کشاورزی استان ها قرار داده شده به صورت وجوه اداره شده با کارمزد 4 درصد و 5 ساله در اختیار بهره وردان بخش کشاورزی قرار می گیرد.

نیکخبت همچنین در زمینه افزایش قیمت برق و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد: برق مصرفی بخش کشاورزی همچنان نسبت به برق مصرفی سایر بخش ها ارزان تر است.

قیمت جدیدی برای برق مصرفی در بخش کشاورزی اعلام نشده است

وی با اشاره به پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو افزود: ابلاغیه ای درتاریخ 20/6/90 از سوی وزارت نیرو به سایر دستگاه ها داشتیم مبنی بر این که هر کیلو وات برق مصرفی در ساعات میان بار 80 ریال محاسبه شود.



این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچنین قیمت هر کیلو وات برق مصرفی در ساعات پربار مصرف 160 ریال و در ساعات کم بار 40 ریال محاسبه شود؛ این در زمینه برق چاه های آب در بخش کشاورزی است.

وی گفت: در ذیل این مصوبه همچنین توضیح داده شده که بهره وردانی که بتوانند در ساعات پربار (4 ساعت) از برق مصرف نکنند، قیمت برای آنها به صورت ساعات کم بار یعنی 40 ریال محاسبه می شود.

نیکبخت خطاب به بهره وردان در بخش کشاورزی گفت: از بهره وردان تقاضا داریم که میزان مصرف برق خود را مدیریت کرده و در 4 ساعت اولیه شب(ساعات پربار) مصرف برق نداشته باشند به همان نسبت قیمت برق 40 ریال برای آنها محاسبه می شود.

وی همچنین اعلام کرد: هر نوع تغییری در قیمت برق و آب باید از سوی دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها اعلام شود. تا این زمان هیچ قیمت جدیدی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده است.



معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب بودجه سال 90 در مجلس، گفت: مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که 10 درصد از بودجه صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی و آب قرار گیرد؛ ضمن این که از محل این ماده قانونی، مبلغ 2 میلیارد دلار به صورت ریالی باید در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی با اشاره به این که اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی ارائه می شود، گفت: بانک کشاورزی، صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه بخش کشاورزی قراردادی را منعقد کرده اند؛ منتظر هستیم این 2 میلیارد دلار به صورت ریالی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد.

ارزیابی تأثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در واحدهای تولیدی

نیکبخت با بیان این مطلب که تأثیراجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در واحدهای تولیدی در دست بررسی است، گفت: بررسی ها توسط مؤسسه پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد؛ در صورت نهایی شدن نتیجه آن اعلام خواهد شد.



وی بیان کرد: یارانه شیر در حدود 250 میلیارد تومان است و تا کنون حدود 100 میلیارد تومان برای حمایت از تولید کنندگان شیر و واحدهای صنعتی در اختیارمان قرار گرفته است. قراراست تسهیلات با کارمزد 4 درصد برای تأمین علوفه از سوی واحدهای صنعتی دامداری اختصاص یابد.



این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران گفت: اقداماتی صورت گرفته و اتحادیه زنبورداران باید اطلاعات خود را به سازمان هدفمند کردن یارانه ها ارسال کنند؛ هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

جزئیات اعتبارت طرح های بخش کشاورزی در سال 89

وی در زمینه تسهیلات قرض الحسنه طرح های مختلف دربخش کشاورزی و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد: تسهیلات قرض الحسنه تأمین سوخت به مبلغ 120 میلیارد تومان است که 50 درصد آن جذب شده است.

نیکبخت ادامه داد: تسهیلات خرید موتور پمپ چاه های کشاورزی به مبلغ 69 میلیارد تومان است با 20 درصد جذب اعتبار، تسهیلات شناورهای صیادی نیز به مبلغ 15 میلیارد تومان با 15 درصد جذب اعتبار، تسهیلات کشاورزی حفاظتی به مبلغ 21 میلیارد تومان با جذب 45 درصدی اعتبارات، تسهیلات اصلاح سیستم گرمایش و سرمایش گلخانه ها با 36 میلیارد تومان از دیگر اعتبارات اختصاص یافته بوده است.

وی گفت: مجموع اعتبارات اختصاص یافته برای طرح های مورد نظر در بخش کشاورزی بالغ بر 700 میلیارد تومان است که 50 درصد آن اختصاص یافته است.