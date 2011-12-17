98 درصد اشتغال تعهد شده در استان قزوین محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین اظهارداشت: استان قزوین طبق تعهدات صورت گرفته در ابتدای سال جاری باید شرایط اشتغال را برای 38 هزار و 172 فراهم می کرد.

وی افزود: با تلاش مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران عامل بانک های استان تاکنون شرایط اشتغال برای 37 هزار و870 نفر فراهم شده است.

استاندار با بیان اینکه این میزان اشتغالزایی بیش از 98 درصد تعهد ایجاد شده است یادآورشد: به نظر می رسد اشتغال ایجاد شده در سال جاری در استان بیش از تعهد پیش بینی شده باشد.

عجم با تقدیر از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان که در ایجاد اشتغال همت کرده اند تصریح کرد: برخی از مدیران دستگاهها بیش از حد انتظار اشتغالزایی کرده اند که این امر قابل تقدیر است.

این مسئول گفت: ایجاد اشتغال یک امر اعتقادی برای تمامی مدیران است و تمام تلاش دولت هم این است تا در راستای اشتغالزایی و رفع بیکاری گام های اساسی بردارد.

استاندار قزوین در ادامه خطاب به مدیرانی که اطلاعات اشغالزایی خود را در سامانه "رصد" ثبت نکرده اند اظهارداشت: مدیران این دستگاهها تا نیمه دی ماه فرصت دارند تا نسبت به این موضوع اقدام و اطلاعات یاد شده را در سامانه ثبت کنند.

وی اضافه کرد: به علت اهمیت موضوع اشتغال مدیران دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه لازم است عملکرد خود را به کارگروه اشتغال استان ارائه دهند.