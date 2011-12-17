با توجه به تحولات منطقه به پیروزی فلسطین امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، فواد قاسم روز شنبه در نشست خبری هیئت آزادگان فلسطینی که در دفتر مرکزی اتحادیه بین المللی امت واحده برگزار شد، افزود: فلسطینی ها چه در زندان باشند چه نباشند مورد اذیت و آزار رژیم صهیونیستی قرار می گیرند، البته با تبادلی که صورت گرفت، تعدادی از اسرای فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد شدند اما همچنان بیش از 5 هزار نفر از فلسطینیها زندانی هستند و امیدواریم هر چه زودتر آزاد شوند.

فواد قاسم در خصوص جنایت های رژیم صهیونیستی افزود: یکی از این جنایت ها تبعید اسراء به اماکن دیگر است، آنها می خواهند با این کار اسراء را تحت فشار قرار دهند. همچنین خراب کردن خانه ها و ابطال شناسنامه های مردم یکی دیگر از برنامه های اسرائیل علیه فلسطین است.

وی با بیان اینکه اسرائیل همچنان قدس را تحت فشار خود قرار داده است، در عین حال افزود: با توجه به تحولات منطقه امیدواریم این تحولات منجر به پیروزی کامل فلسطین شود. البته ما با عزت و شرف مبارزه کردیم و با همین عزت و شرف و دفاع از قدس از زندان ها آزاد شدیم و تا آزادی کامل فلسطین به مبارزات خود ادامه خواهیم داد.

این مبارز فلسطینی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا رژیم صهیونیستی در زندان های خود شرایط مناسبی را برای شما فراهم کرده بود، یا نه افزود: خیر اینگونه نبود. رژیم صهیونیستی تا آنجا که توانست اسراء را اذیت و آزار کرد، آنان را تحقیر می کرد و به هیچ وجه به معاهدات بین المللی پایبند نبود.

وی گفت: اسرائیل با اسراء به عنوان مرده نگاه می کرد و حاضر نبود امکاناتی را در اختیار ما قرار دهد به همین جهت اسراء با پولهایی که داشتند خورد و خوراک خود را تأمین می کردند.