تخلفات رانندگی در مرکز هوشمند ترافیک شهرداری کرمانشاه ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین لر زنگنه صبح شنبه در حاشیه همایش اجرای مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی ویژه تاکسی داران کرمانشاه، گفت: این همایش با هدف آشنایی هرچه بیشتر تاکسی داران در راستای برنامه های آموزشی و فرهنگی و افزایش انضباط عبور و مرور در تالار شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه افزود: در این همایش یک روزه که با حضور فرماندار، سرپرست شهرداری، مسئولین و کارشناسان راهنمایی و رانندگی کرمانشاه برگزار شد از رانندگان نمونه تاکسی و آژانس که مباحث امانت داری و حسن برخورد با مشتری را به نحو احسن رعایت کرده بودند تجلیل به عمل آمد.

لر زنگنه از کنترل و نظارت تصویری معابر و تقاطع های سطح شهر خبر داد و گفت: از این پس تخلفات رانندگی از طریق مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری کرمانشاه ثبت و به دنبال آن برگه جریمه برای متخلفان رانندگی صادر می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، انضباط ترافیکی را بخشی از رفتار شهروندی دانست و تصریح کرد: شهروندان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی زمینه آسایش خود و آحاد جامعه را فراهم کنند.