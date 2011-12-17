مشاوره خانوادگی به 65 درصد از مراجعان پلیس پایتخت منجر به عدم طلاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا امیدی ادامه داد: مراکز مشاوره ضمن ارائه مشاوره به صورت علمی، توانسته است در مسیر حفظ نظم‏، انضباط و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قدم بردارد.

وی تصریح کرد: با وجود مراکز مشاوره در کلانتریها، یک فضای فرهنگی و اجتماعی در آنجا به وجود آمده و دیگر افراد جامعه کلانتری را صرفا یک محل نظامی و انتظامی نمی شناسند و همین امر زمینه ساز تعامل تنگاتنگ پلیس و مردم شده است.

این مقام ارشد انتظامی به تشریح عملکرد هشت ماهه سال جاری مراکز مشاوره معاونت اجتماعی پلیس پایتخت پرداخت و گفت: در مدت مذکور 65 درصد مراجعان به مراکز مشاوره کلانتریهای تهران در خصوص حل مسائل خانوادگی بوده که خوشبختانه دادن مشاوره توسط افراد متخصص در این رابطه، سبب حل شدن مشکلات خانواده ها و مانع جدایی آنها از یکدیگر شده است.

وی افزود: در این راستا توسط مشاوران آگاه در کلانتریها، مشاوره هایی در خصوص موضوعات حقوقی، خانوادگی، روانشناختی‏، روان سنجی، انتظامی و مددکاری به مراجعان داده شده است.

رئیس مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی پلیس پایتخت همچنین از برگزاری 11 کارگاه آموزشی طی هشت ماهه اول سال جاری در مراکز مشاوره خبر داد.

سرهنگ امیدی افزود: این کارگاهها در ارتباط با موضوع کسب مهارتهای زندگی، آموزش پیش از ازدواج و مسائل حقوقی خانواده ها با حضور کارشناسان خانواده بوده است.