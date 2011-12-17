ساخت بزرگراههای پایتخت سال آینده به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز شنبه در مراسم بهره برداری از پلهای ارتباطی بزرگراه شهید باکری به باند شمالی آزاد راه تهران - کرج با اشاره به نقش این پروژه در تسهیل ترافیک گفت: این اتوبان وقتی می تواند کارایی داشته باشد که به بزرگراه کرج متصل شود و همه دسترسیهای آن ایجاد شود که با تلاشهایی که انجام شده تقاطع آزادگان و تقاطع وردآورد باز شده و مجموعه اتوبان شهید باکری نیز تا اول سال آینده باز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در همه نقاط شهر به دنبال ایجاد زیرساختهای اساسی هستیم افزود: با این باور کارهای کوتاه و ضربتی را دنبال نمی کنیم هر چند که برخی نیازهای شهر و شهرداری چنین است.

شهردار تهران تصریح کرد: شهر زمانی می تواند پایدار باشد که زیرساختهای آن مهیا شود و سال آینده بر اساس طرح جامع عمرانی شهر تهران همه بزرگراهها، تقاطعها و رینگ داخلی و خارجی شهر به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: البته این کار به معنای آن نیست که ترافیک برطرف شود چرا که بخشی از موضوعات رابطه منطقی با هم ندارند و تا زمانی که بین ورود و خروج خودرو در شهر تناسبی وجود نداشته باشد هر چه اتوبان و پل بسازیم خاصیتی ندارد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: سالیانه در تهران 400 هزار خودرو پلاک می شود و با این سرعت کارهای عمرانی آن طور که باید مورد بهره وری مردم قرار نمی گیرد و معضل آلودگی هوا را هم همچنان نیز داریم.

قالیباف افزود: مصمم هستیم که به زیرساختهای شهر توجه کنیم و امروز در حوزه عمرانی اگر یک دهه قبل برای تهران کار تونل کردن در بخشهای مترو حمل و نقل و تاسیسات یک طرح بود می دیدیم که برخی می گفتند به دلیل جنس خاک تهران و آبهای زیرسطحی حفاری ممکن نیست اما امروز در همان شرایط شاهدیم که کارهای زیرساختی برای مترو تاسیسات وحمل و نقل در ابعاد فنی ، اقتصادی و زمان مقرون به صرفه است.

وی در ادامه با اشاره به برخی جوسازیها در مورد پروژه های اجرا شده گفت: در مورد تونل توحید آنقدر جو سازی کردند که برخی از من می پرسیدند وقتی از زیر تونل عبور می کنیم مطمئن باشیم یا نه که من در پاسخ به آنها می گفتم تونل توحید افتخار مهندسی کشور است و من فقط آن را پشتیبانی کردم و هر که این پروژه را تضعیف می کند زحمات مهندسی کشور را نادیده گرفته است. هر چند که ما به این فضاسازیها توجهی نداریم.

قالیباف با اشاره به اینکه ایجاد زیرساختها با سرعت در حال انجام است، گفت: وضعیت غرب تهران نسبت به شرق بهتر است و قطعا اولویت شهرداری شرق تهران نسبت به غرب است هر چند که شهروندان منطقه شاهد هستند که با این حال کار شهرداری در این قسمت نیز متوقف نشده و با شتاب بیشتری نسبت به قبل ادامه دارد.

وی در ادامه توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی را از موضوعات جدی شهرداری دانست و گفت: شهرداری تهران شاید در گذشته به حوزه آسیبهای اجتماعی در شهر توجهی نداشته است اما در این دوره توجه به این موضوع و به ویژه مواد مخدر و اعتیاد که ریشه در بیکاری دارد و مسئولیت آن بر عهده سایرین است در اولویت شهرداری است و ما امروز در شهرداری ایجاد بستر برای اصلاح این موضوعات را به طور جدی دنبال می کنیم و بحثهایی مانند کودکان فرار، بی خانمانها، زنان سرپرست خانوار و... به طور جدی مورد توجه ما است.

شهردار تهران با بیان اینکه قطعا کارهای بر زمین مانده زیاد است، گفت: وقتی امروز شهرداری را با سه سال قبل مقایسه می کنیم باید حتما وضعیت ما رو به بهبود باشد و همچنین روند کار و شاخصها باید با دیگر شهرهایی که هم وزن ما هستند جایگاه خود را داشته باشد.

قالیباف با تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه حمل و نقل ریلی اظهارکرد: اگر امروز مشکلاتی در این زمینه است به دلیل عقب ماندگیهای زیاد گذشته است، قبلا در تهران به طور متوسط 5/2 کیلومتر مترو ساخته می شد اما هم اکنون به 15 کیلومتر رسیده است که شتاب بیشتر این کار نیاز به همراهی، اعتبارات و... دارد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه اعتماد مردم به شهرداری سرمایه ماست، گفت: مردم باید به شهرداری و مدیران شهر اعتماد کنند، هرچند ممکن است از سر لطف به مدیران شهر اعتماد داشته باشند اما باید بتوانند به شهرداری نیز اعتماد کنند و همه دست به دست هم بدهیم تا این اعتماد نسبی ایجاد شود و روز به روز بیشتر شود.