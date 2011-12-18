حماسه 9 دی تصورات پوشالی دشمنان را از بین برد

حجت الاسلام والمسلمین حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن سالروز حماسه 9 دی اظهار داشت: فتنه سال 88 و راهپیمایی 9 دی، باعث شد تا تمامی برنامه ها و توطئه های دشمنان خنثی شود و تصورات پوشالی آنها از بین رود.

وی افزود: حضور بی نظیر ملت ایران در روز 9 دی، حماسه تاریخی و همیشه زنده ای را به وجود آورد و به جهانیان ثابت کرد که ملت ایران در تمامی وقایع با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به دفاع از آرمانهای امام و شهدا و ارزشهای انقلاب می پردازند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه برغم طرح برخی از مسائل توسط دشمنان مبنی بر وجود انتقادات و نواقص در کشور ایران و نارضایتی مردم از نظام، اما ملت ایران با حضور در تمامی صحنه ها و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب مشت محکمی بر دهان دشمنان می کوبند.

کوششی ادامه داد: در واقع مردم زمانی که بحث ارزشهای نظام و ولایت فقیه مطرح باشد، با حضور جدی در صحنه از آرمانهای نظام دفاع می کنند.