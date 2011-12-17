به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قلندر قبل از ظهر شنبه در دیدار با حجت الاسلام سعیدی، تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) توسعه اقتصادی کشور را تا حد زیادی وابسته به توسعه بخش حمل و نقل و مسکن دانست و گفت: هر وقت این دو بخش فعال باشند توسعه اقتصادی کشور روند مطلوبی خواهد داشت و در حال حاضر نیز این وضعیت در کشور حاکم است.



وی تصریح کرد:‌ به دلیل رونق این دو بخش در دولت های نهم و دهم توسعه اقتصادی کشور روند خوبی داشته و در این مدت نیز500 میلیارد تومان در قالب تامین هزینه پروژه های عمرانی مسکن و راه به استان قم اختصاص داده شده که رشد این بخش ها را در استان به دنبال داشته است.



قلندر در ادامه بیان داشت: در سال جاری 50 میلیارد تومان به بخش راه سازی، راهداری و توسعه و اصلاح راه های روستایی استان اختصاص یافت که جهش خوبی در توسعه راه های استان با رویکرد توسعه راه های ترانزیت و روستایی به همراه داشت.



به زودی آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار قم به اتمام می‌رسد



وی یادآور شد: از سوی وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد تا راه تمامی روستاهای بالای 50 خانوار آسفالت شوند و این کار در سطح استان در حال طی کردن مراحل نهایی است.



سرپرست اداره کل راه و ترابری استان قم همچنین با اشاره به توسعه بخش راه های ترانزیت و بزرگراه های استان اظهار داشت: در این بخش با توجه به این که استان قم شاهراه 17 استان کشور و جاده های آن کاربرد نه تنها ملی بلکه بین المللی دارد، جهش خوبی ایجاد شده است.



جاده قم - گرمسار آزادراه سه خطه می‌شود



وی به افتتاح جاده قم به گرمسار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این جاده با دو خط رفت و برگشت افتتاح شده است و عملیات تبدیل آن به آزادراه و سه خطه شدن آن به عنوان بخشی از مسیر طرح حرم تا حرم از قم به مشهد مقدس، از سال آینده آغاز می‌شود.



پروژه تقاطع 72 تن سال آینده به بهره برداری می رسد



قلندر در ادامه از پروژه احداث تقاطع 72 تن به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی قم یادکرد و بیان داشت: این پروژه در ابتدا 2 ساله تعریف شد اما با عنایت استاندار قم مقرر شد تا این پروژه در مدت یک سال به اتمام برسد.



وی با بیان این که تامین هزینه های این پروژه تماما به صورت استانی تامین می شود، افزود: این پروژه مرداد ماه امسال آغاز و با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد تومان قرار است سال آینده به بهره برداری برسد.

