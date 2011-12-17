تحقق 95درصدی ایجاد اشتغال در شهرستان اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین امامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 1390، سال جهاد اقتصادی نامیدند، شهرستان اهر توانست در بخش ایجاد اشتغال گام های بلندی را بردارد.

وی افزود: شهرستان اهر موفق به تحقق 95.61 درصدی ایجاد اشتغال در این شهرستان و کسب رتبه اول در سطح استان شده است.

امامی در ادامه تصریح کرد: امید است تا با راهنمایی های فرمانداری شهرستان اهر و تلاش افراد و دستگاه های اجرایی و پیگیریهای لازم این میزان به 100 درصد افزایش یافته و ایجاد شغل را تا پایان سال جاری بیش از پیش افزایش دهیم.