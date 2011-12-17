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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

امامی خبر داد:

تحقق 95درصدی ایجاد اشتغال در شهرستان اهر

تحقق 95درصدی ایجاد اشتغال در شهرستان اهر

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر از تحقق 95.61 درصدی ایجاد اشتغال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین امامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 1390، سال جهاد اقتصادی نامیدند، شهرستان اهر توانست در بخش ایجاد اشتغال گام های بلندی را بردارد.

وی افزود: شهرستان اهر موفق به تحقق 95.61 درصدی ایجاد اشتغال در این شهرستان و کسب رتبه اول در سطح استان شده است.

امامی در ادامه تصریح کرد: امید است تا با راهنمایی های فرمانداری شهرستان اهر و تلاش افراد و دستگاه های اجرایی و پیگیریهای لازم این میزان به 100 درصد افزایش یافته و ایجاد شغل را تا پایان سال جاری بیش از پیش افزایش دهیم.

کد مطلب 1485744

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