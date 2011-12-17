به گزارش خبرنگار مهر، هیجدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای انرژی هسته‌ای ظهر شنبه با حضور دکتر احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی کشور، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور استاندار قم، حجت‌الاسلام بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی معاونان استاندار و آیت‌الله بهشتی رئیس دانشگاه قم، و دیگر مسئولان استانی افتتاح شد.



بنابراین گزارش، در مراسم افتتاح این نمایشگاه که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، احمدیان، معاون سازمان انرژی اتمی کشور، آیت‌الله بهشتی، رئیس دانشگاه قم و حجت‌الاسلام علی بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند.



این نمایشگاه با غرفه‌هایی با عناوین معرفی دستاوردهای هسته‌ای کشورو عملکرد پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی و...آغاز به کار کرده است.



گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای انرژی هسته‌ای کشورتا پایان آذرماه سال جاری از ساعت 9صبح تا 16 عصر در دانشگاه قم پذیرای عموم مردم خواهد بود.

