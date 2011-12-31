توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر در خصوص ریاست ایران بر اجلاس سازمان ملی کار در منطقه آسیا و اقیانوسیه، با بیان اینکه وقتی یک اجلاسی برگزار می شود ریاست آن با کشور برگزار کننده است، گفت: چون اجلاس این دوره در کشور ژاپن بود این کشور ریاست آن را بر عهده داشت.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل با تاکید بر اینکه ایران ریاست اجلاس در بخش دولت ها را درخواست کرده بود، اظهار داشت: چینی ها نیز ریاست یکی از کمیته ها را بر عهده داشتند و در بخش اشتغال پایدار و مولد وارد شدند.

حبیب زاده ادامه داد: همچنین دولت امارات متحده عربی نایب رئیسی اجلاس را درخواست کرده بود که این موضوع برای آنها با هزینه های بسیار بالایی نیز همراه بود چرا که گروه کارگری کشورها در زمینه نایب رئیسی امارات در اجلاس نقدهای جدی داشتند و مسئله با فراز و نشیب بسیار زیادی با در نظر گرفتن همه جوانب بالاخره ختم به خیر شد.

وی تاکید کرد: در هر صورت گروه کارگری برای نایب رئیسی کشور امارات متحده عربی از این اعتراضات خود دست برداشتند، ولی ملاحظات جدی در مورد رعایت حقوق کار و گفتگوهای اجتماعی در این کشور داشتند و به خاطر آن اعتراضات موجود در زمینه نایب رئیسی امارات متحده عربی ملاحظات جدی ای وجود داشت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ایران در اجلاس ریاست گروه دولت ها را درخواست کرد که البته به این نحو هم نیست که در آینده برای ایران باقی بماند و هر اجلاس شرایط خاص خودش را دارد اما در این اجلاس ریاست دولت ها با ایران بود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: البته از یک نظر هم ریاست ایران تا اجلاس بعدی درست است چون تا اجلاس دیگری شکل نگیرد و ریاست دوباره ای تعیین نشود، ایران رئیس خواهد بود.

حبیب زاده با اشاره به اینکه در اجلاس 4 سال قبل در بوسان کره جنوبی ایران در سطح وزیر شرکت نکرده بود، گفت: برای اجلاس آینده نیز یکی از کشورها آمادگی خود برای میزبانی را اعلام خواهد کرد.

وی در این زمینه که آیا ایران می تواند میزبانی اجلاس آینده سازمان جهانی کار در منطقه آسیا و اقیانوسیه را بر عهده گیرد؟ اظهار داشت: چون این کار برای کشورها هزینه به دنبال خواهد داشت در مورد ایران هم نمی توان گفت که تا 4 سال بعد بخواهد و یا نخواهد اعلام آمادگی برای میزبانی اجلاس داشته باشد و در این مورد باید در آینده صحبت کرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص که ایران طی سال های گذشته اقدامات خوبی در زمینه تدوین اسناد ملی کار شایسته داشته و در این رابطه اقداماتی هم صورت گرفته است، بنابراین با قرار داشتن موضوع کار شایسته به عنوان محور کار اجلاس، ایران حرف های خوبی برای گفتن داشته است، تصریح کرد: در این رابطه همه کشورها اقداماتی را انجام می دهند ولی در ایران سرفصل های ملی کار شایسته تدوین و دنبال شده است.

به گفته حبیب زاده، در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تدوین برنامه های عملی کار شایسته است. البته بخش های مهمی از اجلاس امسال سازمان جهانی کار به موضوع کار شایسته در کشورها پرداخته شد.