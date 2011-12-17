عملیات احداث پارکینگ طبقاتی توحید در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زعیمی قبل از ظهر شنبه به مناسبت روز حمل و نقل در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ظرفیت پارکینگ طبقاتی ابتدای خیابان توحید نزدیک به چهار هزار خودرو است، تصریح کرد: در حال حاضر این پارکینگ در مرحله گود برداری قراردارد که در سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی اظهارکرد: یکی از عمده ترین فعالیت هایی که در حوزه حمل و نقل شهری به دنبال رفع آن هستیم موضوع تامین پارکینگ های مورد نیاز شهر مشهد است که با توجه به کمبود فضاهای پارکینگی تلاش شده این موضوع از طریق مشارکت شهرداری در پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی دنبال شود.

زعیمی همچنین با اشاره به اینکه دستاوردهای مهمی تاکنون در حوزه حمل ونقل شهری در مشهد رخ داده است، بیان کرد: بازنگری در چگونگی خدمات رسانی به زائران و مسافران در ورودی پایانه های فرودگاه، راه آهن و ترمینال، احداث پایانه های مسافربری در ورودی های کلات، قوچان، نیشابور، سرخس از این جمله است.

وی ایجاد پایانه های اتوبوس رانی در مراکز اصلی توزیع سفر در داخل شهر برای شرکت اتوبوسرانی، روان سازی کمربندی شهر مشهد با احداث پل های دو سطحی و سه سطحی، راه اندازی خط یک قطار شهری مشهد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را از دیگر این برنامه برشمرد.

وی بیان کرد: واگذاری بیش از 50 اتوبوس به بخش خصوصی، افزایش نظارت تاکسیرانی بر تاکسی های سطح شهر، ایجاد 30 کیلومترمربع مسیر خط ویژه دوچرخه و واگذاری ایستگاه های دوچرخه به بخش خصوصی و افزایش خطوط ویژه اتوبوس رانی از جمله این فعالیت ها به شمار می آید.

وی همچنین و اگذاری ایجاد پارک های حاشیه ای به بخش خصوصی و بالا بردنظرفیت پارکینگ تجمیعی اشاره کرد و افزود: این موضوع ازعمده ترین سیاست های کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد در راستای توسعه حمل و نقل شهری و کاهش ترافیک در پایتخت معنوی ایران است.