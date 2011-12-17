پژوهشها در جامعه کاربردی شود

روح انگیز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهشها در رفع مشکلات جامعه باید کاربردی شوند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه پژوهشگران در این استان برگزار شد، بیان داشت: این نمایشگاه دارای غرفه های متفاوتی بود که یکی از غرفه های آن مربوط به امور بانوان و خانواده بود که از پایان نامه ها و تحقیقاتی که در مسائل زنان و خانواده انجام شده جمع آوری و در این غرفه به نمایش گذاشته شده است.

کرمی تصریح کرد: هدف از برگزاری این غرفه در این نمایشگاه بیان توانمندیها و قابلیتهای علمی، فرهنگی زنان در حوزه پژوهش بوده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زمینه پژوهش برای بانوان این استان فراهم است، عنوان کرد: در شرایط و مناسبتهای مختلف متوجه مشکلات بانوان این استان می شویم که یکی از عمده ترین مشکلات آنها نبود اعتباربرای برنامه های آنها است.

کرمی ادامه داد: مسائل و مشکلات زنان را باید شناسایی کرد و در مسائل دولتی و غیر دولتی برای رفع آنها اقدام کرد.