ساخت شبیه ساز دینامیکی عرضه و تقاضای آب تبریز در سال 1400

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضرغامی مجری این طرح پژوهشی اظهار داشت: امروزه در کنار بحران آب، کمبود مدیریت بهینه آب نیز یکی از مشکلات اساسی به شمارمی­ رود که این امر بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت ویژه­ ای به خود می­ گیرد.



این عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز با اشاره به آینده وضعیت آب شهر تبریز گفت: در این تحقیق تلاش شد مدل مدیریت آب شهری تبریز با رویکرد پویایی سیستم­ ها تهیه شود که بر این اساس این مدل با استفاده از نرم افزار Vensim اجرا و سپس اعتبارسنجی شد.



به گفته وی، در مرحله بعدی این طرح تحقیقی رفتار سیستم منابع آب شهر تبریز در برابر سناریوهای مختلف مدیریتی از جمله نصب وسایل کاهنده مصرف، کنترل نشت از شبکه، افزایش قیمت آب، انتقال آب بین حوضه‌ای، بازچرخانی آن به کمک توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه آن برای افق زمانی ده سال آینده شبیه‌­سازی شد.



این استادیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز به نتایج حاصله از این پژوهش اشاره کرد و گفت: نتیجه نهایی این تحقیق نشان می‌دهد که در صورت عدم مدیریت صحیح در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب در افق زمانی 10 سال آینده شهر تبریز با مشکل روبرو خواهد شد و کمبود آب حتی تا 45 درصد افزایش خواهد داشت.



وی با اشاره به کاربردهای این طرح تحقیقی یادآور شد: مدل تهیه شده در این تحقیق مدیران آب شهری را در اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع از جمله مدیریت مشارکتی آب کمک خواهد کرد.



ضرغامی افزود: کاربرد مهم دیگر این مدل آن است که اگر قرار است برای مدیریت آب در این شهر تصمیماتی گرفته شود می توان قبل از اجرای این برنامه‌ها در دنیای واقعی، اثر آنها را در مدل پویای تهیه شده شبیه سازی کرد.



وی همچنین با اشاره به اینکه در غیر این صورت باید هزینه زیادی بابت اشتباه بودن تصمیمات پرداخت شود گفت: از آنجا که درآینده به خاطر تغییر اقلیم از قابلیت اعتماد به منابع آب منطقه کاسته خواهد شد لذا توصیه می­ شود بر اساس نتایج مدل در توسعه کمی شهر به ویژه افزایش جمعیت و در نتیجه تعداد انشعابات و میزان مصرف، کنترل صورت گرفته و برنامه­ ریزی شود.

این طرح پژوهشی با همکاری مهندس سیمین اکبریه فارغ التحصیل دانشگاه تبریز که در حال حاضر دانشجوی دکتری دانشگاه نبراسکا ست و نیز دکتر علی باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مدت یک سال با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان و نظارت مدیریت پژوهشی دانشگاه تبریز انجام گرفته است.



دکتر مهدی ضرغامی مجری این طرح پژوهشی نیز دکتری مهندسی عمران در گرایش مدیریت منابع آب را در سال 1386 از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده و در حال حاضر به عنوان استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز مشغول انجام فعالیت­های آموزشی و پژوهشی است. انتشار دو کتاب، 28 مقاله در مجلات تخصصی و ارایه 57 مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین المللی از سوابق علمی وی به شمار می­ آید.