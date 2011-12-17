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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

در تبریز/

نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" به روی صحنه می‌رود

نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" به روی صحنه می‌رود

تبریز – خبرگزاری مهر: نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" از امروز 26 آذرماه در تبریز به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" به کارگردانی مهدی نورزاد‌ لاله  و نویسندگی سعید شاپوری در تالار "اقبال آذر" مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز اجرا می شود.

در نمایش یاد شده "حجت زینالی" و "مصطفی پورقاسم" به عنوان دستیار کارگردان و "لیلی نیساری" و "لیلی محمدی" به عنوان بازیگر حضور دارند.

موضوع این نمایش مبتنی بر تصویر و گویشی از ارتباط روحی و عاطفی حضرت "ام البنین" و "رابیه" همسر "جعفر" برادر امام حسین (ع) است.

نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" کاری از گروه نمایش "بلوط" بوده و از 26 آذر ماه تا پنجم دیماه سال جاری از ساعت 17 در تالار "اقبال آذر" مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز اجرا می شود.

کد مطلب 1485755

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