به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" به کارگردانی مهدی نورزاد لاله و نویسندگی سعید شاپوری در تالار "اقبال آذر" مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز اجرا می شود.
در نمایش یاد شده "حجت زینالی" و "مصطفی پورقاسم" به عنوان دستیار کارگردان و "لیلی نیساری" و "لیلی محمدی" به عنوان بازیگر حضور دارند.
موضوع این نمایش مبتنی بر تصویر و گویشی از ارتباط روحی و عاطفی حضرت "ام البنین" و "رابیه" همسر "جعفر" برادر امام حسین (ع) است.
نمایش "روزهایی که به یادت گذشت" کاری از گروه نمایش "بلوط" بوده و از 26 آذر ماه تا پنجم دیماه سال جاری از ساعت 17 در تالار "اقبال آذر" مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز اجرا می شود.
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