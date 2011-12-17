به گزارش خبرنگار مهر، مجنی حماد روز شنبه در نشست خبری هیئت آزادگان فلسطینی که در دفتر مرکزی اتحادیه بین المللی امت واحده برگزار شد، با بیان اینکه اسرائیل تمام تلاش خود را به کار بست تا سرباز خود را از دست نیروهای مقاومت نجات دهد افزود: آنها به همه چیز متوسل شده اند تا بتوانند شالیت را نجات دهند و پس از آنکه نتوانستند برنامه خود را اجرایی کنند،با تبادل اسراء موافقت کردند.

وی با بیان اینکه ابهت اسرائیل رو به نزول است افزود: البته باید کشورهای عربی فشار خود را بر اسرائیل افزایش دهند، چرا که این رژیم غاصب به هیچ وجه به کرامت انسانی پایبند نیست، ما که در این چند سال در زندان های رژیم صهیونیستی حضور داشتیم به این نکته پی بردیم.

عضو هیئت آزادگان فلسطینی ابراز امیدواری کرد: تا در آینده ای نزدیک 5 هزار اسیر دیگری که در زندان های رژیم صهیونیستی حضور دارند، آزاد شوند. همچنین از خبرنگاران و اصحاب رسانه درخواست می کنیم تا تلاش های خود را علیه اسرائیل ادامه دهند.

مهمترین مسئله برای کشورهای عربی باید موضوع فلسطین باشد

بنابراین گزارش در ادامه این نشست خبری فاطمه الرزق با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی علیه اسراء فلسطینی افزود: آنها تا آنجایی که توانستند بنده را شکنجه کردند، اما با این اوصاف در مقابل این شکنجه ها اعتصاب غذا کرده بودم و برای زندان بانان اسرائیلی این سوال پیش آمده بود که چرا با این اعتصاب غذا کماکان پایدار هستم. فقط به خاطر توکل و توسل به خداوند متعال بود.

وی گفت: زمانیکه بنده از رژیم صهیونیستی آزاد شدم، قلب خود را در این زندان و در بین اسراء جا گذاشتم و آزادی من زمانی محقق خواهد شد که باخبر شوم تمامی زندانیان از دست رژیم صهیونیستی آزاد شده اند.

فاطمه الرزق افزود: زندانبانان اسرائیل حتی به فرزند کوچک من نیز رحم نمی کردند، نمی توانستم در دوران اسارت به یوسف فرزند خردسالم شیر دهم. از این رو یوسف نیز اسیر رژیم صهیونیستی بود.

عضو هیأت آزادگان فلسطینی در پایان سخنانش اظهار داشت: از کشورهای عربی انتظار دارم که در مقابل مسئله فلسطین کوتاه نیایند و فلسطین را در رأس معادلات خود قرار دهند.

همچنین راعد حلاق در این نشست خبری با بیان اینکه اسرائیل می خواست، اسراء بعد از آزادی مرده تلقی شوند، اما اسراء وقتی که آزاد شدند همچون گذشته با جدیت در جهت پایداری مقاومت فلسطین فعالیت کردند و این فعالیت را ادامه می دهد.