عزمی راسخ برای اجرای انتخابات سالم و پرنشاط در استان کرمانشاه داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی، پیش از ظهر شنبه در جلسه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای برگزاری انتخابات سالم و پرنشاط نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان که در دفتر امام جمعه کرمانشاه و با حضور جمعی از مدیران برگزار شد، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در استان صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به طراحی توطئه ها و دسیسه ها از سوی دشمنان، تاکید کرد: دشمنان در طول 30 سال حیات پربرکت انقلاب اسلامی انواع توطئه ها و دسیسه ها را علیه انقلاب به کار گرفته اند و به خصوص در زمان انتخابات قصد دارند که روند انتخابات در ایران را متشنج کنند.

استاندار تصریح کرد: به پشتوانه حضور و مشارکت مردم در انتخابات و همت مسئولین، برگزاری انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همواره به صورت پرشور، بانشاط و کاملا سالم صورت گرفته که این موضوع همواره مورد خشم دشمنان قرار گرفته، لذا قصد دارند تا روند انتخابات در کشور را متشنج کنند، اما باید بدانند که بازهم مانند انتخابات گذشته از ملت رشید ایران تودهنی خواهند خورد.

سید دادوش هاشمی تلاش بیشتر از سوی مدیران و ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه را یکی از عوامل موثر برای خنثی نمودن توطئه های دشمنان برشمرد و گفت: از کم کاری ها و ایجاد فضای بدبینی در جامعه که منجر به از دست دادن امید می شود باید پرهیز شود زیرا این مسائل به اصل نظام آسیب می رساند.

وی با بیان اینکه آنچه مهم است اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است، افزود: ما هر چه داریم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است، بنابراین باید تلاش خود را برای حفاظت و صیانت از این دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی به کار گیریم.

استاندار کرمانشاه گفت: از چند ماه گذشته بسترها و فعالیت های لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و باشاط و با حضور حداکثری مردم در استان صورت گرفته و برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص انتخابات که به شور و شوق مردم برای حضور در انتخابات کمک کند، به صورت مستمر تشکیل شده است.

هاشمی در پایان با بیان اینکه در استان کرمانشاه عزم جدی برای برگزاری انتخابات سالم و پرنشاط وجود دارد، افزود: وظیفه ما مجریان بستر سازی مناسب جهت حضور حداکثری مردم و رعایت بی طرفی است.