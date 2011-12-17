مسائل موازی و غیرضروری آفت پژوهش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خسروی صبح شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر خراسان جنوبی در بیرجند با اشاره به آفات و مصیبت های حوزه پژوهش کشور، اظهار داشت: هم اکنون تجهیزات و امکانات از سوی دستگاه ها و پژوهشگران مطالبه می شود اما به شکل متمرکز استفاده نمی شود.

وی اضافه کرد: در این راستا معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری به دنبال ایجاد و توسعه شبکه آزمایشگاهی در کشور بوده که این امر برای خراسان جنوبی نیز پیش بینی شده است.

خسروی بر توجه به انجام پژوهش ها و تحقیقات فانتزی که هم اکنون برخی دانشگاه ها با آن مواجه اند را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: این موضوع باید به شدت پیگیری شده و از انجام آن توسط دانشجویان اجتناب شود.

وی همچنین به اقدامات این معاونت در زمینه رفع مشکلات پژوهشی استان ها اشاره کرد و افزود: هدایت و حمایت از طرح های تحقیقات، پژوهشگران مقیم سایر استان ها برای منطقه بومی خود در دستور کار قرار گرفته و زمینه برای ارائه طرح پژوهش این افراد در استان فراهم شود.

خسروی حمایت از نخبگان جوان و تقویت فعالیت اینگونه افراد را از موارد مهم در ارتباط با پژوهشگران دانست و گفت: در این ارتباط اشتغال دانش بنیان نیز از سوی این معاونت درحال پیگیری بوده و باید در استانها زمینه اشتغال این افراد فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید در مراکز دانشگاهی استانهای تازه تاسیس از جمله خراسان جنوبی توجه شود که این مراکز به آفت‌ هایی که دانشگاه‌ های بزرگ ایران دچار شده اند، مواجه نشوند، تصریح کرد: در این زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشگران کشور انتظار دارد طرح ‌های پژوهشی که منجر به رفع مشکلات و ایجاد رفاه عمومی می شود ارائه دهند.

مدیر ستادهای فناوری رئیس جمهوری در پایان به اهداف سند چشم ‌انداز 20 ساله نظام اشاره کرد و گفت: در این زمینه ستادهای فناوری های راهبردی در کشور تشکیل شده، که بر این اساس ایران باید در افق 1404 در بخش ‌های مختلف نانوتکنولوژی، سلول ‌های بنیادی، هوافضا، انرژی ‌های نو و گیاهان دارویی سرآمد منطقه باشد و پژوهشگران نیز باید به سمت این اهداف سوق داده شوند.