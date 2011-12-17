به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای پاورلیفتینگ مردان قهرمانی آسیا در رده‌های سنی مختلف با شرکت برترین‌های قاره کهن برگزار شد که تنها نماینده اعزامی استان قم به این رقابت‌ها با دست پر و افتخار به میهن بازگشت.



در این مسابقات که میزبانی آن را کشور ژاپن بر عهده داشت، تیم ملی پاورلیفتینگ کشورمان با ترکیبی متشکل از پاورلیفتینگ کاران رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برای کسب عناوین برتر این دوره به رقابت پرداختند.



در حالی که ترکیب تیم ملی اعزامی پاورلیفتینگ کشورمان به این رقابت‌ها را 40 ورزشکار و همراه تشکیل می‌دادند، حسین فتحی‌زاهد ورزشکار ارزنده رشته پاورلیفتینگ استان قم نیز یکی از نفرات ملی پوش حاضر در این پیکارها بود.



فتحی‌زاهد که به عنوان ورزشکار رده سنی نوجوانان در این دوره از مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا حضور یافته بود در دسته 120 کیلوگرم با اقتدار بالاتر از سایر رقبای آسیایی شرکت کننده در این دوره بر سکوی نخست ایستاد و با شایستگی قهرمان آسیا شد.



در حالی که برای معرفی افراد برتر دسته‌های مختلف این مسابقات امتیازات مجموع سه حرکت محاسبه می‌شد، حسین فتحی‌زاهد در حرکات اسکوات، پرس سینه و لیفت موفقیت آمیز عمل کرد و با احتساب امتیازات هر سه حرکت، عنوان نخست و مقام قهرمانی پاورلیفتینگ نوجوانان آسیا را به خود اختصاص داد.



حسین فتحی‌زاهد در حالی موفق به کسب مقام قهرمانی دسته 120 کیلوگرم رده سنی نوجوانان پیکارهای پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا شد که در این دسته ورزشکار ژاپنی مقهور اقتدار نماینده کشورمان شد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.



در این دسته فتحی‌زاهد با مجموع 745 کیلوگرم وزنه به مقام قهرمانی رسید در حالی که یوسوکه هونگوچی ورزشکار کشور ژاپن میزبان رقابت‌ها که جدی‌ترین رقیب فتحی‌زاهد بود با قرار گرفتن در مکان دوم رده‌بندی این دسته در کسب مدال طلا ناکام ماند.



در حالی که پاورلیفتینگ کاران بیش از 20 کشور آسیایی در این دوره از پیکارهای پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا حضور یافته بودند، در مجموع امتیازات و مدال‌های کسب شده تمام رده‌های سنی تیم ملی پاورلیفتینگ کشورمان بالاتر از کشور میزبان و سایر رقبای آسیایی با اقتدا به مقام قهرمانی قاره کهن دست یافت.



فتحی‌زاهد که در حال حاضر 18 ساله است با کسب این عنوان قهرمانی نشان داد که می‌تواند تا چندین سال آینده یکی از مدال آوران و افتخارآفرینان ورزش استان قم در رشته‌‌ پاورلیفتنیگ میادین کشوری و همچنین رقابت‌های مهم برون مرزی باشد.

