600 نفر عضو کتابخانه های عمومی خوزستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عضویت رایگان در کتابخانه های استان خوزستان از خدمات ارائه شده از سوی این غرفه برای بازدید کنندگان بود. سال گذشته هزار نفر به عضویت درآمدند اما در این نمایشگاه 600 نفر به عضویت رایگان یک ساله کتابخانه ها درآمده اند.

طرح اهدای کتاب از دوره گذشته برگزاری نمایشگاه کتاب به اجرا درآمد و استقبال مردم نیز باعث شد تا خوزستان در این زمینه رتبه اول در کشور را به خود اختصاص دهد.



همچنین بیش از 100 نفر به عنوان عضو کودک کتابخانه ها پذیرش شده است. این بخش از جمله بخشهایی است که مورد استقبال بالای بازدید کنندگان قرار دارد.



تبلیغات مسابقات اینترنتی به صورت آنلاین از دیگر اقدامات این غرفه در جهت جذب علاقه مندان به کتابخانه ها بود. این مسابقات برای تمام اقشار جامعه ترتیب داده شده است که مراجعین به سایت تبلیغات مسابقات اینترنتی به صورت آنلاین از دیگر اقدامات این غرفه در جهت جذب علاقه مندان به کتابخانه ها بود. این مسابقات برای تمام اقشار جامعه ترتیب داده شده است که مراجعین به سایت www.booki.ir می توانند در مسابقات ثبت نام کنند و در صورت موفقیت کارت هدیه 70 هزار تومانی دریافت کنند.



نمایشگاه بزرگ کتاب اهواز از روز شنبه 19 آذر ماه تا جمعه 25 آذر در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار شد.