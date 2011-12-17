به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پخش آثار منتخب جشنواره مستند جام جم، شبکه مستند سیما شنبه 26 آذر ماه "یکی مثل همه؛ منتظر" را به روی آنتن خواهد برد.

این مستند که از مجموعه "یکی مثل همه" به جشنواره راه پیدا کرده است نگاهی دارد به وقایع انقلاب اسلامی به خصوص حوادث خونین 8 بهمن در میدان انقلاب و روایتگر انتظار مادری است که فرزندش در این درگیری‌ها حضور داشته است.

"یکی مثل همه؛ منتظر" به کارگردانی لقمان خالدی و تهیه کنندگی محمدرضا دزفولی، شنبه 26 آذر، ساعت 23، از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

رقابت مستندهای "آقای هنر" و "خانه ایوب"

- شبکه چهارم سیما نیز یکشنبه 27 آذر ماه دو مستند منتخب دیگر را به روی آنتن خواهد برد. ساعت 20:35 مستند "آقای هنر" ساخته رضا بهرامی نژاد روی آنتن می‌رود که در آن کارگردان که خودش معلم هنر مدرسه‌ای در بندر انزلی است به سراغ دانش آموزانش رفته و فراز و نشیب‌های تدریس در مدرسه، مشکلات خانوادگی دانش آموزان و هنر برخورد معلم با آنها را به تصویر می‌کشد.

شبکه مستند سیما نیز "خانه ایوب" روایت یک روز از زندگی و کار یک خانواده را به تصویر می‌کشد. خانواده‌ای روستایی که سالهاست در جنگل زندگی می‌کنند و برنج کاری دارند. این مستند ساخته فرشاد فداییان است و شنبه 26 آذر ساعت 23 به مدت 30 دقیقه از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

پخش مستند علیمحمدی و بنکدار

- "ام ، دی ، ام ، آی" نیز ساعت 20:35 به تهیه کنندگی ارد عطارپور و کارگردانی کیوان علیمحمدی و امید بنکدار از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. این مستند با بررسی داروهای روانگردان ، به تاریخچه کاربرد گیاه خشخاشی ، قرص‌های شادی آور، اکستازی‌ها و ساختار شیمیایی‌شان می‌پردازد و آمار مصرف این داروها را در ایران و سایر کشورها بررسی می‌کند و حالات روانی خطرناک حاصل از مصرف این موارد را به تصویر می‌کشد.

آب‌پرور: بودجه معضل اصلی تله‌فیلم‌ها است

- مسعود آب پرور کارگردان باسابقه فیلم‌های تلویزیونی معتقد است: داوران بخش‌ فیلم‌های تلویزیونی نخستین جشنواره جام‌جم، با گزینش‌های خود به ارزش‌گذاری برای تله‌فیلم‌های باکیفیت و تعیین سطح کیفی و ایجاد یک استاندارد کلی در تولیدات صدا و سیما اقدام می‌کنند.

آب‌پرور مشکل اصلی تله‌فیلم‌های کنونی را کمبود بودجه‌های اختصاص یافته دانست و افزود: همواره برآورد هزینه‌ها نسبت به وضعیت موجود، با کمبود مواجه بوده است. گرچه این اتفاق، در جریان گسترده تولید برای پر شدن آنتن مورد توجه مخاطب، رخ می‌دهد اما کیفیت و معیارهای مورد نیاز نیز به همین واسطه تحت تأثیر قرار می‌گیرند. پس دیگر نمی‌توان سراغی از درصد محدودی از تولیدات را گرفت که با توجه به معیارها و ارزش‌گذاری‌ها ساخته می‌شدند.

امینی: جشنواره جام جم جریان رقابتی می‌سازد

- "احمد امینی" گفت:‌ جشنواره جام‌جم، بی‌شک مسببی در ایجاد یک جریان رقابتی خواهد شد که فیلم‌سازان این عرصه را با دغدغه ساخت آثاری درخور اهمیت درگیر خواهد کرد. حتی اگر جایزه این جشنواره به بهترین فیلم‌های خود تنها چند پخش مناسب در شبکه باشد، کافی به نظر می‌رسد.

تله‌فیلم "خانه‌ای در غبار" ساخته احمد امینی که در نخستین جشنواره جام جم در بخش مسابقه حضور دارد، یک بازنویسی از فیلمنامه "چه کسی در می‌زند" است که با حفظ خط اصلی داستان خود طرح و بیانی تازه به قلم فلورا سام یافته است.

مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما، قائم مقام رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری و دبیر بخش فیلم‌های تلویزیونی نخستین جشنواره تلویزیونی جام‌جم است و هیئت ‌انتخاب این بخش را جواد اردکانی، علیرضا برازش، رویا تیموریان، عزیزالله حاجی‌مشهدی، احمد شاکری، محسن علی‌اکبری، رضا مقصودی و مسعود نقاش‌زاده تشکیل می‌دهند.

این جشنواره که قرار است در آینده با رویکرد جهانی برگزار شود، طی آذر و دی ماه سال 1390 در سه حوزه فیلم‌های تلویزیونی، مستند و پویانمایی (انیمیشن) برپا می‌شود.