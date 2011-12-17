مهتاب قم در آخرین بازی مرحله گروهی میهمان ب.آ جهرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور این هفته در حالی پیگیری می شود که طی آن تیم هندبال مهتاب قم در دیداری خارج از خانه مقابل تیم هندبال ب.آ جهرم صف آرایی می کند.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون هندبال کشورمان، دیدار تیم های هندبال مردان مهتاب قم و ب.آ جهرم از هفته ششم مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در حالی برگزار می شود که مهتاب تیم صعود کرده از گروه دوم محسوب می شود.



بر اساس قرعه کشی مسابقات این فصل هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور در فدراسیون هندبال، نماینده هندبال استان قم در گروه سوم مرحله مقدماتی با تیم های سایپا کاشان، شورای شهر جهرم و دانشگاه آزاد اسلامی یزد همگروه شده است که از این گروه صعود تیم هندبال مهتاب قم قطعی است و تیم دوم از بین سایپا و ب.آ جهرم مشخص می شود.



این در حالی است که امسال مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و در این قرعه کشی 12 تیم حاضر در این رقابت ها در سه گروه چهار تیمی برای صعود به مرحله دوم با یکدیگر به رقابت می پردازند.



تیم هندبال مهتاب قم در حالی در ششمین هفته از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور مقابل تیم هندبال ب.آ جهرم صف آرایی می کند که هفته گذشته در خارج از خانه از سد تیم هندبال سایپا کاشان عبور کرد.



هندبالیست های تیم مهتاب قم در این دیدار خارج از خانه که در شهر کاشان به انجام رسید، با شکست تیم هندبال مردان سایپا کاشان مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور را با پیروزی های درخشان خود ادامه دادند.



دیدار تیم های مهتاب قم و تیم هندبال سایپا کاشان به میزبانی حریف کاشانی و در حضور تماشاگران این تیم برگزار شد که در نهایت مهتاب قم موفق به کسب پیروزی 34 بر 29 در هفته پنجم از مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور شد.



مردان هندبالیست قم پیش از بازی خارج از خانه آخر خود در دور نخست مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور برابر ب.آ جهرم، در بازی رفت موفق به شکست این تیم شده اند و صرف نظر از هر نتیجه ای که کسب کنند، تیم صدرنشین این گروه خواهند بود.



دور دوم مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور با شرکت 6 تیم صعود کننده از مرحله نخست به شکل دوره ای برگزار می شود تا در نهایت دو تیم برتر به مسابقات لیگ دسته برتر هندبال کشور در فصل آینده صعود کنند.

