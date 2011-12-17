توسعه فرهنگ قرائت صحیح مطالبه رهبری از جامعه قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی با بیان اینکه مطالبه رهبری هنوز به طور جدی از سوی مسئولان قرآنی محقق نشده، افزود: گرچه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت خوبی در میان جوانان طی سال های اخیر بودیم اما باید تلاش های بیشتری انجام شود.

محمدی تدبر در قرآن کریم را از دیگر مطالبات مقام معظم رهبری برشمرد و تصریح کرد: قرائت قرآن زمانی کامل به حساب می آید که قاری به مفهوم آیات نیز توجه کند که تلاوت بدون تدبر مطلوب نخواهد بود.

وی افزود: همچنین در روایات معصومین(ع) و رهبر معظم انقلاب بارها تاکید بر حفظ قرآن داشتند و آن را برای نوجوانان و جوانان موضوعی مهم ارزیابی کردند.

محمدی ادامه داد: قرآن کریم سرشار از معارفی بلند و عمیق در همه مسائلی است که بشر برای پیمودن راه سعادت به آن نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مسلمانان باید با یکدیگر مهربان بوده و دلسوز یکدیگر باشند و بین خود وحدت، رحمت و رفعت برقرار کنند، افزود: ‌مشکل بزرگ این است که قرآن را کنار گذاشته و تحت سلطه مشرکان شده‌ایم لذا باید علوم انسانی را از قرآن نه از اندیشه غرب و سکولاریسمی بگیریم.

محمدی با اشاره به حدیثی از رسول خدا(ص) توضیح داد: قرآن نور آشکار و نوین الهی است، هر جامعه، هر شخص و هر گروهی آن را شعار، لباس و الگوی خود قرار دهد، خداوند آن ملت و امت را به خوشبختی و سعادت خواهد رساند.

وی ادامه داد: امید است برگزاری مسابقات قرآن سبب شود اندیشمندان اصحاب قرآن به خصوص دانشجویان، حافظان و قاریان به تمام ابعاد قرآن توجه کنند که در جای خود بسیار ارزشمند بوده و مقدمه‌ای برای عمل به قرآن است.