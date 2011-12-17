باشگاه زغالسنگ کرمان برای انحلال نیاز به حسابرسی دارد

سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه زغالسنگ به دلیل آنکه از سال 87 به صنعت زغال واگذار شد برای تسویه حساب به این مجموعه مرتبط است.
وی تصریح کرد: آنچه در تعهد زغالسنگ بود پرداخت بدهی 100میلون تومانی باشگاه ورزشی زغالسنگ بود که چند ماه قبل پرداخت شد.
این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه باشگاه زغالسنگ رسما به نام شرکت صنعت زغال واگذار نشده بود این مسئله پرداخت هزینه ها نامشخص است.
حسینی اظهار داشت: زغالسنگ با توجه به دولتی بودن دیگر نمی تواند در عرصه تیم داری حرفه ای کار کند به همین دلیل باشگاه را به مجموعه خصوصی صنعت زغال واگذار کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه صنعت زغال متشکل از بازنشستگان زغالسنگ است نمی توانند بدهی 200میلیونی باشگاه و تیم های ورزشی را بپردازند و مجموعه زغالسنگ هم تعهدی در قابل این پرداخت ندارد.
مدیر زغالسنگ کرمان ابراز داشت: البته قبلا توافقی بین تربیت بدنی و معاون سیاسی استاندار کرمان با زغالسنگ برای پرداخت بخشی از بدهی ها شد و قرار بر این شد که مجموعه زغالسنگ 100میلون تومان از این بدهی 300 میلیون تومانی را بپردازد.
وی با بیان اینکه ما به تعهدمان عمل کردیم گفت: کار حسابرسی این باشگاه طی چند هفته آتی تمام می شود و بعد از اتمام کار رسما باشگاه زغالسنگ کرمان را منحل می کنیم.
حسینی ادامه داد: بخش زغال استان کرمان از عهده پرداخت این بدهی باشگاه به تیم های ورزشی برنمی آید و باید مسئولین استان فکری به حال قضیه بکنند.
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