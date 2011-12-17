باشگاه زغالسنگ کرمان برای انحلال نیاز به حسابرسی دارد

سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه زغالسنگ به دلیل آنکه از سال 87 به صنعت زغال واگذار شد برای تسویه حساب به این مجموعه مرتبط است .

وی تصریح کرد: آنچه در تعهد زغالسنگ بود پرداخت بدهی 100میلون تومانی باشگاه ورزشی زغالسنگ بود که چند ماه قبل پرداخت شد .

این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه باشگاه زغالسنگ رسما به نام شرکت صنعت زغال واگذار نشده بود این مسئله پرداخت هزینه ها نامشخص است .

حسینی اظهار داشت: زغالسنگ با توجه به دولتی بودن دیگر نمی تواند در عرصه تیم داری حرفه ای کار کند به همین دلیل باشگاه را به مجموعه خصوصی صنعت زغال واگذار کرد .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه صنعت زغال متشکل از بازنشستگان زغالسنگ است نمی توانند بدهی 200میلیونی باشگاه و تیم های ورزشی را بپردازند و مجموعه زغالسنگ هم تعهدی در قابل این پرداخت ندارد .

مدیر زغالسنگ کرمان ابراز داشت: البته قبلا توافقی بین تربیت بدنی و معاون سیاسی استاندار کرمان با زغالسنگ برای پرداخت بخشی از بدهی ها شد و قرار بر این شد که مجموعه زغالسنگ 100میلون تومان از این بدهی 300 میلیون تومانی را بپردازد.

وی با بیان اینکه ما به تعهدمان عمل کردیم گفت: کار حسابرسی این باشگاه طی چند هفته آتی تمام می شود و بعد از اتمام کار رسما باشگاه زغالسنگ کرمان را منحل می کنیم .