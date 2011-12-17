به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "چرند و پرند" به کارگردانی محمدصادق جعفری که در جشنواره فیلم کوتاه موفق به کسب تندیس بهترین تحقیق و پژوهش مستند شده است نخستین فلیم قرارگرفته در نوبت اکران این طرح است.

در ادامه این برنامه انیمیشین "کیمیاگر" ساخته مهدی خرمیان و دارنده تندیس بهترین پویانمایی از جشنواره فیلم تهران روی پرده خواهد رفت.

فیلم‌های "دیلیت" به کارگردانی کاظم ملایی و دارنده تندیس بهترین فیلم تجربی، "سوسک کوچک" ساخته حسین ملایمی و دارنده دیپلم افتخار جان بخشی در انیمیشن، "چرخ نان" به کارگردانی حسین نظری و دارنده تندیس بهترین فیلم مستند و همچنین "نیوزیف" به کارگردانی محمد اسماعیلی که دیپلم افتخار تجربی در بخش بین‌الملل را کسب کرده هم در ادامه این برنامه روی پرده خواهند رفت.

فیلم "اتاقی در نیویورک" ساخته بنیامین هفت لنگ آخرین فیلمی است که در بخش مرور فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران در سینما آزادی نمایش داده می‌شود این فیلم تندیس بهترین تصویربرداری را از آن خود کرده‌است.