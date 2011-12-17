ظرفیت سرمایه گذاری در کشاورزری 400 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قلی ابراهیمی در آئین تودیع و معارفه رئیس مرکز آموز ش جهاد کشاورزی استان قزوین که در مجموعه باغستان برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین پتانسیل خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد.

وی افزود: کشاورزی دانش بنیان در استان قزوین الگوی مناسبی برای سایر مناطق کشور است و روشهای نوین اجرا شده در این منطقه می تواند در سایر مناطق هم اجرا شود.

این مسئول به پیشینه کشاورزی در دشت قزوین اشاره کرد و یاد‌آورشد: این استان در توسعه بخشهای مختلف کشاورزی پیشرو است و انسجام موجود در سازمان جهاد کشاورزی قزوین شایسته تقدیر است.

ابراهیمی به شرایط موجود بر اقتصاد حاکم بر جهان و همچنین تحریم کشورهای سلطه گر علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت‌: با توجه به شرایط اقتصادی دنیا باید زیرساختهای اقتصادی درست و اساسی برنامه ریزی شود تا بتوانیم نیاز کشور را به محصولات کشاورزی در راستای امنیت غذایی تامین کنیم.

تولید 107 میلیون تن محصول کشاورزی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: برآوردهای اقتصادی نشان می دهد که کشور ایران توانمندی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی دارد.

به گفته این مسئول در حال حاضر بیش از 107 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که با ا فزایش بهره وری در این بخش می توان این میزان را تا پاپان برنامه پنجم تا چند برابر افزایش دهیم.



ابراهیمی در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر این موضوع که "کشاورزی مسئله اصلی در کشور است" افزود: با استفاده از سهم منابع انسانی در بخش کشاورزی و نقشی که دانش امروز در همه بخشها دارد، می توان با شرایط موجود و استفاده از تواناییهای منابع انسانی تولید را به سه برابر افزایش داد.

ابراهیمی تصریح کرد: با توجه به جایگاهی که در افق 1404 برای ایران اسلامی طراحی شده با استفاده ازسرمایه های موجود می توان به این نقطه مطلوب رسید.



معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با برنامه ریزی منسجم و دقیق می توان به چشم انداز بخش کشاورزی دست یافت.

ابراهیمی گفت: باید هدف گذاریها براساس اولویت ها باشد و مهمترین محور فعالیت ها نیز در بخش تحقیقات تاثیر بر افزایش و پایداری تولید است.

به گفته وی نقشه جامع علمی بخش کشاورزی در حال ترسیم است که در آن آموزش بهره برداران مورد تاکید و توجه بخش تحقیقات، آموزش و ترویج قرار گرفته است.