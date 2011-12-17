به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در پنج هفته اخیر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس در مقابل تیم های فوتبال استقلال تهران، نفت تهران، داماش گیلان، مس کرمان و فجر شهید سپاسی شیراز تنها موفق به کسب چهار امتیاز شد تا تیم هایی مانند تراکتور سازی تبریز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از این فرصت برای جا گذاشتن صبا در جدول رده بندی به خوبی بهره ببرند.



رفتن صبای قم به مکان پنجم جدول رده بندی



تیم فوتبال صبای قم در پایان دور رفت از یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در مکان پنج جدول رده بندی قرار گرفت.



تیم فوتبال صبای قم در دیدار هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با تیم فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه یادگار امام قم یک بر یک مساوی کرد اما نزدیک رقبای این تیم از فرصت بهره برده و بالاتر از صبا قرار گرفتند.



سپاهان اصفهان با کسب برتری مقابل تیم مس سرچشمه کرمان 30 امتیازی شد و بالاتر از صبای قم به مکان دوم جدول رده بندی رفت، ضمن اینکه تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز با توجه به تساوی خارج از خانه مقابل ملوان 29 امتیازی شده و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به صبا بالاتر از شاگردان ویسی در جدول رده بندی در مکان چهارم بایستد.



بازگشت عنایتی و هوتن به تمرینات صبای قم



بهترین گلزن و هافبک نفوذی تیم فوتبال صبای قم در دیدار این تیم مقابل تیم فوتبال مس کرمان در جام حذفی به میدان خواهند رفت.

یکی از این دو بازیکن ارزشمند غلامرضا عنایتی مهاجم شماره 10 تیم فوتبال صبای قم است که به دلیل دریافت کارت زرد در دیدار مقابل تیم فوتبال مس کرمان در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، مسابقه حساس صبای قم در مقابل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را از دست داد.



همین اتفاق در خصوص مجید هوتن هافبک نفوذی شماره 17 تیم فوتبال صبای قم افتاد و این بازیکن نیز بازی صبای قم در مقابل فجر شهید سپاسی شیراز را از دست داد اما این دو بازیکن به بازی عصر دوشنبه این هفته صبای قم مقابل مس کرمان در جام حذفی که در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود، خواهد رسید.



مصاف صبای قم با مس کرمان در جام حذفی



تیم فوتبال صبای قم این هفته در مسابقات حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادسازی خرمشهر مقابل تیم فوتبال مس کرمان به میدان می‌رود.



این دومین بازی داخل خانه تیم فوتبال صبای قم است که در چارچوب مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور و در مقابل تیم فوتبال مس کرمان برگزار می‌شود.



مسابقه دو تیم در حالی از ساعت 14 و 30 دقیقه عصر دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه به میزبانی تیم صبای قم برگزار می‌شود، که برنده آن در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم فوتبال شاهین بوشهر صف آرایی خواهد کرد.

