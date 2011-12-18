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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۰

شیرازی:

151 نفر در مسابقه پرتاب دارت آبادان شرکت کردند

151 نفر در مسابقه پرتاب دارت آبادان شرکت کردند

آبادان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان از استقبال چشمگیر همشهریان از برگزاری مسابقه پرتاب دارت خبر داد و گفت: 151 نفر در این مسابقه شرکت کردند.

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت ورزشهای همگانی شهرستان، روز جمعه یک دوره مسابقه پرتاب دارت در محل پارک معلم برگزار کرد.

وی با اشاره به شرایط برگزاری این مسابقه، یادآور شد: این رقابت به صورت انفرادی و امتیازی برگزار شد و 151 نفر از علاقمندان شامل 104 نفر از آقایان و 47 نفر از خانمها با ثبت نام در این مسابقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان افزود: در پایان به 15 نفر از پرامتیازترین شرکت کنندگان در این مسابقه هدایای ورزشی از سوی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان اعطا شد.

شهردار آبادان در پایان از همشهریانی که با شرکت در این رقابت سالم، ساعات شاد و با نشاطی را برای خود و خانواده شان فراهم کردند تشکر و قدردانی کرد و از آنها دعوت کرد در مسابقات ورزشی هفته های آتی نیز حضور یابند.
 
کد مطلب 1485772

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