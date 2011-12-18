151 نفر در مسابقه پرتاب دارت آبادان شرکت کردند

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت ورزشهای همگانی شهرستان، روز جمعه یک دوره مسابقه پرتاب دارت در محل پارک معلم برگزار کرد.

وی با اشاره به شرایط برگزاری این مسابقه، یادآور شد: این رقابت به صورت انفرادی و امتیازی برگزار شد و 151 نفر از علاقمندان شامل 104 نفر از آقایان و 47 نفر از خانمها با ثبت نام در این مسابقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان افزود: در پایان به 15 نفر از پرامتیازترین شرکت کنندگان در این مسابقه هدایای ورزشی از سوی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان اعطا شد.



شهردار آبادان در پایان از همشهریانی که با شرکت در این رقابت سالم، ساعات شاد و با نشاطی را برای خود و خانواده شان فراهم کردند تشکر و قدردانی کرد و از آنها دعوت کرد در مسابقات ورزشی هفته های آتی نیز حضور یابند.

