همایش روسای عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شمالغرب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان غربی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش حضور روحانیت در پهنه مدیریتی نظام جمهوری اسلامی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و افزود: حضور روحانیت در نهادهای انقلابی ضمن کاهش انحرافات، یکی از سندهای افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

جلال زاده ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت و اقتدار کشور بویژه در استانهای مرزی، بیان داشت: نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی جایگاه خود را به نحو احسن حفظ کرده و آرامش و امنیت عمومی در جامعه حاکم است.

استاندار آذربایجان غربی نقش نیروی انتظامی در حفظ و اقتدار نظام در عرصه های علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی را غیر قابل انکار دانست و با اشاره به اینکه حضور در این عرصه ها تاثیر گذار و ملموس است، ادامه داد: حضور ولی فقیه در راس نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز از افتخارات نظام اسلامی ایران است.

جلال زاده نظام سیاسی پیشرو و مترقی مستقر در جمهوری اسلامی ایران با بیش از سه دهه تجربه را قابل ارائه به دنیا عنوان کرد و با اشاره به تبلیغات دشمنان اسلام و انقلاب علیه روحانیت، گفت: این تبلیغات و هجمه برای جلوگیری از حضور روحانیت در عرصه های مختلف نشانگر نگرانی و ترس دشمنان از این حضور است.

