کشف یک تن مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سجادیان در این خصوص توضیح داد: پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس در راستای مبارزه با سوداگرن مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر طی 20 روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و تلاش شبانه روزی ضمن انهدام چهار باند بیش از یک تن مواد مخدر را کشف کردند.

وی تصریح کرد: در این راستا تعداد 340نفر از عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر، 32 دستگاه خودرو، هشت دستگاه متور، 42 دستگاه تلفن همراه توقیف و تعداد 68 قبضه سلاح نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: این مواد شامل 15 کیلو و 635 گرم شیشه، 817 کیلو و 614 گرم تریاک، 195 کیلو و 958 گرم حشیش و دو کیلو و 748 گرم هروئین بوده است.