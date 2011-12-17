دهم بهمن آخرین مهلت شرکت در نهمین همایش سوختگان وصل

فاطمه نانی‌زاد، شاعر و مدیر اجرایی همایش ادبی سوختگان وصل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره از این همایش در بهمن ماه سال جاری گفت: این همایش در سال جاری نیز به همت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ تهران و با عنوان «سیر و سلوک آسمان» برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش در سال جاری با موضوع نکوداشت جانبازان شهید و در دو بخش شعر و داستان برگزار می‌شود و شرکت در آن برای تمام علاقه‌مندان آزاد است.

به گفته نانی‌زاد، شاعران و نویسندگان کشور می‌توانند تا دهم بهمن‌ماه سال جای نسبت به ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره اقدام کنند و برگزیدگان نیز طی مراسمی در 30 بهمن سال جاری در تالار علامه امینی دانشگاه تهران معرفی خواهند شد.

وی همچنین گفت: در همایش نهم سوختگان وصل 30 شاعر و 15 نویسنده به عنوان برگزیده مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

به گفته مدیر اجرایی نهمین همایش ادبی سوختگان وصل علاقه‌مندان به شرکت در این همایش ادبی می توانند آثار خود را نشانی الکترونیکی sokhteganevasl@gmail.com و یا صندوق پستی 1689 – 13145 ارسال کنند.