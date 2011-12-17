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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

با حضور مسئولان استانی/

همایش تجلیل از برترینهای پژوهشی آموزش و پرورش برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته پژوهش، همایش تجلیل از برترینهای پژوهشی آموزش و پرورش با معرفی و تجلیل از 64 پژوهشگر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و همزمان با هفته پژوهش، همایش تجلیل از برترینهای پژوهشی آموزش و پرورش استان البرز، با حضور حلیمی، مدیر کل اداره آموزش و پرورش، فرهادی، استاندار استان البرز، اکبریان و آجرلو نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آشنا مدیر کل اداره ارشاد اسلامی  و جمعی از مدیران و مسئولان آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد.

در این همایش، ضمن تجلیل و تقدیر از برترین پژوهشگران آموزش و پرورش، معرفی مقالات برتر پژوهشی، معرفی معلمان برتر پژوهنده، از سه اثر فاخر پژوهشی  آموزش و پرورش استان البرز نیز رونمائی شد.

منبع حیات، مجموعه فرمایشات گرانبهای مقام معظم رهبری، پژوهش در عمل، شامل گزارشات معلمان پژوهنده و شورای تحقیقات در یک نگاه، سه اثر فاخر پژوهشی آموزش و پرورش استان البرز است که به ترتیب توسط استاندار محترم استان و دو نماینده مجلس شورای اسلامی، در این مراسم رونمائی شد.

در این همایش، ضرورت اهمیت و توجه به مقوله پژوهش در امر آموزش، توسط مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان و اساتید دانشگاهی، تاکید شده و دبیر کل شورای عالی اداره آموزش و پرورش، به بررسی اهمیت  و لزوم تحولی بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای زیرساختی برای ایجاد تحول پرداخت.

64 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش نیز با اهداء لوح تقدیر مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 1485782

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