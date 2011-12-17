پلیس کویت تظاهرات مردمی را سرکوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند:پلیس ضد شورش کویت با گاز اشک آور و ماشین های آب پاش تظاهرات گروه موسوم به "البدون" را سرکوب کرد.

حدود چهارصد نفر از گروه مذکور در منطقه "الجهراء" در شمال غرب پایتخت، ضمن در دست داشتن پرچم کویت پلاکاردهایی در حمایت از خواسته های خود حمل کردند.

پلیس به تظاهرات کنندگان مدت اندکی فرصت داد که منطقه را ترک کنند اما پس از مخالفت گروه البدون به آنها حمله کرد و بالگردهای پلیس نیز در منطقه به پرواز درآمدند.

شایان ذکر است گروه البدون با اینکه سالها در کویت به سر می برند از ساده ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند. حقوق شهروندی آنها سلب شده است با آنها به طور مساوی برخورد نمی شود. عدالت اجتماعی برای آنها تعریف نشده است، دارای تابعیت نیستند و بسیار مورد ظلم واقع شده اند.