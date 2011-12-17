سالانه 9 میلیون مسافر در کردستان جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله خواجه ای بعد از ظهر شنبه در مراسم روز ملی حمل و نقل که با حضور استاندار کردستان در سنندج برگزار شد، افزود: حمل و نقل جاده ای با توجه به گستردگی فعالیتی که دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای در شبکه اقتصادی کشور برخوردار است و به همین دلیل باید این بخش در استان کردستان مورد توجه جدی تری از سوی مسئولان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پایانه های مسافربری و باربری کشور توجیه اقتصادی کافی ندارند و درآمدهای حاصله از این بخش تنها 40 درصد کشورهای دیگر است و نیازمند ایجاد یک بستر مناسب و ورود به فناوری های نوین در این سامانه است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه کردستان ادامه داد: فعالیت های بخش حمل و نقل بار در کشور بسیار گسترده شده است و شش هزار و 800 دستگاه انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگین در ناوگان حمل و نقل کشور روزانه 150 هزار کیلومتر از جاده های کشور را طی می کنند.

خواجه ای یادآور شد: این تعداد کامیون سالانه 351 میلیون تن بار را از نقاط مختلف کشور حمل می کنند که سهم استان کردستان از این میزان پنج میلیون و 500 هزار تن است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به حمل و نقل بخش مسافربری اشاره کرد و گفت: سالانه در کشور 245 میلیون نفر مسافر جا به جا می شوند که 9 میلیون نفر آنان از محل پایانه های مسافربری استان کردستان منتقل می شوند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های کردستان با اشاره به کاهش آمار تصادفات جاده ای افزود: با همکاری و تعامل مناسبی کا بین اداره کل راه و ترابری و پلیس راه استان به وجود آمده است خوشبختانه چند سال متوالی است که آمار تصادفات و تلفات جاده ای در استان کردستان کاهش یافته است.

خواجه ای اظهار داشت: برای کنترل و نظارت بیشتر بر جاده ها و خودروهای باربری در جاده های استان چهار دستگاه کنترل تردد کامیون های باری به صورت آفلاین نصب شده است که 11 دستگاه آنلاین نیز آماده راه اندازی و بهره برداری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 10 دستگاه دوربین نظارتی و کنترلی در تمام محورهای اصلی و مواصلاتی کردستان نصب شده که در آینده نزدیک افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مراسم روز ملی حمل و نقل و پایانه با حضور استاندار کردستان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان و شهرستان سنندج، مدیرکل حمل و نقل پایانه، رئیس انجمن صنفی رانندگان استان کردستان و رانندگان و کامیون داران در سنندج برگزار شد.