پیشنهاد ایران برای نامگذاری "روز جهانی شنا" به فدراسیون جهانی شنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون شنای کشورمان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی شنا (FINA) با هدف توسعه ورزش شنا در عرصه جهانی و عمومیت بخشیدن به این رشته پایه پیشنهاد نامگذاری یک روز به عنوان "روز جهانی شنا" را مطرح کرد.

غلامرضا جعفری، سرپرست فدراسیون شنا ضمن اعلام این خبر با اشاره به اهمیت و ضرورت امر آموزش و فراگیری رشته شنا برای تمام مردم دنیا تاکید کرد: نامگذاری یک روز به عنوان "روز شنا" علاوه بر یادآوری ضرورت توجه به آموزش شنا برای تمام مردم جهان، می‌تواند فرصتی در جهت جهانی کردن تفکرات دینی و ارزشی کشورمان تلقی شود.

وی با بیان اینکه آموزش شنا جزو آموزههای دینی و مورد تاکید پیامبر گرامی اسلام قرار دارد، تصریح کرد: با اختصاص یک روز به عنوان "روز جهانی شنا" می‌توان گامی بلند در راستای فرامین و دستورات دینی در سطح جهان برداشت و به جهانی کردن تفکرات ارزشی از جهت توسعه و همگانی شدن شنا برای بانوان و آقایان کمک کرد.

سرپرست فدراسیون شنا با بیان اینکه پیشنهاد ایران مورد استقبال فدراسیون جهانی شنا (فینا) قرار گرفته است، تصریح کرد: پیشنهاد نامگذاری "روز جهانی شنا" مورد موافقت مسئولان فدراسیون بین المللی شنا قرار گرفته و قرار است یک روز که احتمالا روز تاسیس فدراسیون بین المللی این رشته خواهد بود (24 تیرماه) به عنوان "فینا دی" انتخاب شود و برهمین اساس فدراسیون جهانی از ایران خواسته است برنامه‌های پیشنهادی خود را برای گرامیداشت این روز در قالب یک طرح جامع و عملیاتی به فدراسیون جهانی ارائه کند.