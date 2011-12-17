جشنواره استانی فیلم فجر در سرپل ذهاب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر رضایی گفت: به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی جشنواره استانی فیلم های کوتاه و داستانی مستند فجر در شهرستان سرپل ذهاب برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: این همایش 27 بهمن در مجتمع فرهنگی هنری فجر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب برگزار خواهد شد.

رضایی افزود: هدف اصلی این جشنواره، شناسایی و معرفی فیلمسازان برتر استان است که آثاری با موضوع فجر انقلاب خلق دارند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: ایجاد انگیزه برای به وجود آمدن رقابتی سالم در بین هنرمندان عرصه فیلمسازی، تشویق هنرمندان عرصه فیلم و سینما برای شرکت در فعالیت های هنری و گرامیداشت ایام الله دهه فجر را از دیگر اهداف این جشنواره است.

رضایی در پایان تاکید کرد: علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب موضوع فجر و آزاد تا 12 بهمن به دبیرخانه این جشنواره، به آدرس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب ارسال کنند.