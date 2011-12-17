  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

سقندلی:

5600 کیلومتر راه در استان زنجان وجود دارد

5600 کیلومتر راه در استان زنجان وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان زنجان، گفت: پنج هزار و 625 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در استان زنجان تحت مدیریت راهداری زمستانی در استان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سقندلی در نشست مشترک با عوامل پلیس‌راه فراهم آوردن ایمنی و آسایش مسافران زمستانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل مناسب بین پلیس‌راه وعوامل راهداری، آرامش مسافران در فصل زمستان را در پی خواهد داشت.
 
وی ادامه داد: تعامل هرچه بیشتر و نزدیک عوامل راهداری و پلیس راه می‌تواند در ایمن سازی، ایجاد ترافیک روان و آسایش مسافران نقش  بسیار مهمی داشته باشد.
 
وی نسبت به اطلاع‌رسانی به روز و منسجم وضعیت محورهای استان از طریق صدا و سیمای مرکز زنجان، خبرگزاری‌ها و مطبوعات محلی تاکید کرد و یادآور شد: باید به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی شود که مردم ضمن اطلاع از وضعیت محورهای مواصلاتی مورد نظر در مواقع بحرانی و بارش برف و کولاک شدید،  همکاری لازم را با پلیس راه و عوامل راهداری داشته و با توقف در راهدار خانه‌ها و پارکینگ‌های موجود در راه‌ها، فرصت مناسب برای برف‌روبی و پاکسازی محورها را به عوامل راهداری بدهند.
 
سقندلی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به حساسیت موضوع همکاری مناسبی در استان در رابطه با ارتقاء سطح ایمنی راه‌ها وجود دارد و کاهش آما تلفات جاده‌ای و امنیت بالای این محورها موید این امر است.
 
همچنین سرهنگ عبدالعلی رشتیانی، فرمانده پلیس‌راه استان زنجان با اشاره به کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای در سال‌های اخیر، اظهار امیدواری کرد: با اعمال مقررات جدید رانندگی و تلاش عوامل پلیس‌راه و راهداران، استان جزو مناطق برتر در کنترل و کاهش سوانح رانندگی باشد.
کد مطلب 1485792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار