به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب درباره محمودخان ملکالشعرا یکی از نقاشان برجسته عصر قاجار است که اگر قرار باشد از معاریف هنرمندان مدرنیست و نوگرای دوره قاجار نام برده شود، او در صدر قرار میگیرد. این نقاش را میتوان نمونه و نماد اصلی تجدد نقاشی دوران قاجار دانست که نه اصل و ریشه را گم کرد و نه در اصول هنر مدرن غرب غرق شد. بلکه عمده نظرش ابتکار و اختراع وجوه تازه از ترکیب سنتهای هنری ایران با اصول و قواعد فرنگی بود.
ملکالشعرایی محمودخان، هنر او را در سایه قرار داده است؛ در حالی که ابتکار و توانایی او نه در شعر و شاعری، بلکه در هنرش نهفته است. تا کنون درباره او چند مقاله نوشته شده که مقاله زندهیاد یحیی ذکاء در صدر این مقالات قرار دارد. تنها این مقاله است که دربردارنده اطلاعاتی در خور راجع به شرح احوال و آثار محمودخان ملکالشعراست.
در فصل اول این کتاب، دره قاجاریه در یک نگاه توصیف میشود. شرح احوال دومین فصل این کتاب را تشکیل میدهد و دربار نیاکان محمودخان، زندگی و خصوصیات شخصی اوست. فصل سوم کتاب هم «کارستان ادبی» است. در فصل چهارم کارستان هنری این هنرمند درباره هنر خطاطیاش و در فصل پنجم هم هنر نقاشی او را مورد بررسی قرار میدهیم.
فصل پنجم شامل بخشهای درآمد، سبک و شیوه، آثار بازمانده، خصوصیات کلی، استنساخ، خیابان الماسیه و سر در باب همایون، تالار خروجی قدیم، عمارت بادگیر از باغچه کاخ گلستان، شمسالعماره از سمت باغچه کاخ گلستان، دورنمای یکی از محلات تهران، باغ کاخ گلستان و باغبان فرهنگی و آثار دیگر است.
در فصل ششم کتاب هم منابع، تصاویر و نمایههای کتاب قرار دارد. در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
محمود خان در نقاشیهای خود به لحاظ کاربرد مصالح به دو طریق رنگ روغن و آبرنگ کار کرده است، اما از بیشتر آثار بازمانده وی پیداست که بیشتر متمایل به کاربرد رنگ و روغن روی بوم نقاشی بوده است. او در جایی که انعطاف رنگ روغن کاستی میگرفته، به آبرنگ روی میآورده است و این مساله را میتوان در منظرهپردازی و نیز طراحی تابلوی استنساخ او متوجه شد.
این کتاب با 104 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت هزار و 400 و 50 تومان منتشر شده است.
نظر شما