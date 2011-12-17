پژوهشگران برتر چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران برتر چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر شنبه در اختتامیه سومین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.

عزیزالله فلاح، علی نعمت الهی، حسین صمدی بروجنی، سید سیاوش صاعی ومحمود خوددار باشی از دانشگاه شهرکرد پژوهشگران برتر دانشگاه شهرکرد انتخاب شدند.

محمود رفیعیان، مهربان صادقی، حمید رضا عزیزی فارسانی و داریوش فاتحی پژوهشگران برتر علوم پزشکی شهرکرد هستند.

عباس دوستی، رئیسی، شهرزاد عزیزی، مهرداد عطایی، سید سعید علوی پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شدند.

پژوهشگران برتر دانشگاه علمی کاربردی مهدی کرمی دهکردی و داریوش دهکردی است.

پژوهشگران برتر پیام نور ناصر علیدوستی، فریما آیتی، لیلا مومنی است وپژوهشگران برتر مرکز تحقیقات و منابع طبیعی محمود وطن خواه، سید نعیم امانی، سید اصغر موسوی، فرشاد حقیقیان است.

پژوهشگران برتر بنیاد شهید و امور ایثار گران خداد پیرعلی و حسن عالی پور هستند وپژوهشگران برتر استانداری ستار صادقی و شهرام شاکریان هستند.

پژوهشگر برترحوزه هنری افسانه قانی است وپژوهشگران برتر هواشناسی محمد علی میر عباسی، سعید قطره سامانی است.

پژوهشگران برترشرکت آب و فاضلاب روستایی فرشاد متقی، فخرالدین آزاد معرفی شد وپژوهشگران برترپزشکی قانونی اردلان اسفندیاری و پریسا ترانه است.

پژوهشگران برتر آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری زهرا کریمی و عفت زمانی است وپژوهشگران برتر بنیاد ملی نخبگان استان نسیبه حیدری، پروین برادران و اسماعیل حیدری بوجانی است

پژوهشگران برتر اداره گازچهار محال و بختیاری ابراهیم خلیلی و مجید مهدیان دهکردی است.

پژوهشگران برتر نیروی انتظامی عباس مسعودی و مهدی جلالی است وپژوهشگر برتر شهرداری جونقان گشتاسب کیانی است. وپژوهشگر برتر آموزشکده فنی مهندس عبدالهیان است.

پژوهشگران برتر سازمان صنعت، معدن و تجارت خانم قاسمی، بهروز سلیمی و احمدی است وپژوهشگران برتر جهاد کشاورزی شهناز ایزدی نژاد، فرشید شبانی بروجنی است.

پژوهشگران برتر اداره کل منابع آبخیزداری علی محمدی ورحمان توکلی است وپژوهشگران برتراداره آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری محمد نیکخواه، قاسم فتاحی، مریم اسماعیل زاده، جعفر عالی پور است.

پژوهشگران برتر فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری قهرمان آواره و سیامک حیدری است.

غرفه دار برتر این نمایشگاه نیز شرکت آرد کیار معرفی شد.