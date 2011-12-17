به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا نجفی اردبیلی در نشست خبری در زمینه استفاده از شیرگاومیش در کشور، گفت: شیر گاومیش در کشور 100 درصد استریل شده و سپس در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: روستائیان از عدم خریداری شیر گاومیش گله مند هستند، ضمن اینکه با توجه به اینکه کیفیت این شیر بیشتر از شیرگاو است، قیمت آن نیز بیشتر است اما خریداران می خواهند شیر گاومیش را به قیمت شیر گاو خریداری کنند.

مدیر عامل شرکت صنایع لبنیات شیر ایران تصریح کرد: گاومیش در دمای بالای 50 درصد خوزستان یا دمای زیر صفر درجه آذربایجان نیز می تواند خود را وفق دهد. وی گفت: متأسفانه عدم جمع آوری شیر به قیمت مناسب باعث شده است تا تولید این محصول با مشکلاتی مواجه شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخی ها معتقدند که شیر گاومیش کیفیت پایین دارد و اثر منفی روی بدن انسان بر جای می گذارد در حالی که تحقیقات نشان می دهد کیفیت شیر گاومیش غنی تر از شیر گاو است.

وی اظهارداشت: گاومیش می تواند بدون نیاز به استفاده زیاد از غذای کنسانتره ای رشد کند. علوفه، شبدر، کاه قسمت عمده رژیم گاومیش را تشکیل می دهد.

نجفی اردبیلی اعلام کرد: غنی بودن شیر گاومیش از نظر مواد مغذی در مقایسه با شیر گاو، آنرا برای تهیه شیر خشک مناسب و قابلیت نگهداری فرآورده های آنرا بیشتر کرده است.