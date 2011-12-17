پیشرفت و توسعه نیازمند پژوهش های هماهنگ در حوزه های علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش که با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه علوم تجربی و علوم انسانی عدم هماهنگی در پژوهش و دستاوردها صدمات زیادی را به تحقیقات کشور وارد کرده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه های مختلف برای پیشرفت نیازمند پژوهش های هماهنگ، قانون پذیر و متعهد به ضابطه در جامعه انسانی و علمی هستیم و انتظار می رود که این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پژشکی کردستان با اشاره به اینکه 25 درصد از مولفه های موثر بر سلامت در اختیارعلوم پژشکی است، گفت: این امر بیانگر کمبود اختیارات حوزه سلامت در بحث پژوهش و تحقیقات بوده و نیازمند چاره اندیشی است.

قدیمی با بیان این امر که توسعه و بهره وری تنها با توجه به پژوهش ها و طرح های زیر ساختی امکان دارد، گفت: انتظار می رود که در آینده نزدیک با کمترین هزینه زمینه برای انجام پژوهش های مختلف در راستای عمران و آبادانی استان گام های اساسی برداشته شود.

وی در ادامه به دستاوردهای دانشگاه علوم پژشکی در زمینه پژوهش اشاره کرد و گفت: تاسیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط زیست، چاپ 20 مقاله isi ، شرکت در 70 کنگره خارجی و داخلی، ارائه 15 مقاله به صورت سخنرانی، تولید مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با سلولهای بنیادی مهندسی، بافت تولید شش موش تراریخت سبز از فعالیت های اصلی دانشگاه علوم پزشکی در بخش پژوهش است.

رئیس دانشگاه علوم پژشکی کردستان افزود: کمبود تعداد متخصصان پژوهش در حیطه سلامت، عدم هماهنگی و یکپارچگی پژوهش، آموزش و اقدامات مشاوره با تاکید بر سازکارهای تولید، عدم استفاده مدیران از نتایج تحقیقات در حوزه سلامت، نبود ساختارهای حمایتی در محیط های دانشگاهی در حوزه سلامت، بومی نشدن پژوهش های موجود مبتنی بر نیاز جامعه و کم بودن پژوهشهای کاربردی از جمله چالش های حوزه پژوهش است.

قدیمی بیان کرد: امیدواریم با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در عرصه های علمی در بحث مجله پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها رتبه مناسبی را کسب کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در مجلات فارسی زبان در گروه اول در بین دانشگاه های کشور رتبه 12 را کسب کرده ایم که این امر حاکی از فعالیت های مناسب دانشگاه ها در زمینه پژوهش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان گفت: انتظار می رود با تلاش و همت پژوهشگران به این خود باوری برسیم تا بتوانیم تحول بنیادین را در پژوهش و طرح های پژوهشی ایجاد شود.

این مراسم با حضور معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار، رئیس دانشگاه علوم پژشکی استان کردستان، معاون پژوهشی دانشگاه کردستان، رئیس دانشکاه آزاد اسلامی واحد سنندج و جمعی از اساتید مراکز آموزش عالی این استان برگزار شد.