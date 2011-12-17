غیاثی به کمیته انضباطی باشگاه صبا احضار شد

سرپرست باشگاه صبای قم در در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: جلسه انضباطی با حضور مسئولان باشگاه و سیدمهدی غیاثی سرمربی تیم فوتسال صبای قم در باشگاه صبا برگزار می‌شود.



محسن رمضان‌بیگی با بیان اینکه این جلسه به صورت خصوصی برگزار و موضوعات مطرح شده بلافاصله در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: سرمربی تیم فوتسال اخیرا اظهار نظرهایی در خصوص وضعیت باشگاه صبا در رسانه‌ها و محافل عمومی داشته است که باید در این خصوص پاسخگو باشد.



وی تاکید کرد: باشگاه صبا در فضایی کاملا آرام و به دور از هیاهو و هیجان‌های کاذب حاشیه ورزش با تلاش شبانه‌روزی تمام اعضای فعال خود در مسئولیت‌های مختلف تلاش می‌کند، تیم‌های ورزشی نمونه‌ای از هر نظر در لیگ‌های کشور داشته باشد، بنابراین در کمیته انضباطی باشگاه پاسخ‌های سیدمهدی غیاثی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.



وی ادامه داد: از سوی دیگر تیم فوتسال صبای قم در دو هفته اخیر مسابقات دور برگشت سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل تیم‌های فوتسال پیروزی تهران و فیروز صفه اصفهان با دوشکست متوالی نتایج دور از انتظاری کسب کرده است که این مهم نیز در حاشیه جلسه امروز مورد نقد و بررسی جدی قرار خواهد گرفت.



سرپرست باشگاه صبای قم عنوان داشت: متاسفانه در لحظات پایانی و همچنین بعد از خاتمه مسابقه تیم‌های فوتسال صبای قم و فیروز صفه اصفهان در چارچوب مسابقات دوم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن شهید حیدریان قم نیز اتفاقاتی رخ داده است که این موضوع را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.



گفتنی است: تیم فوتسال صبای قم بعد از کسب نتایج خیره کننده تا پایان هفته نهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که حتی صعود این تیم به مکان دوم جدول رده بندی لیگ برتر را نیز به همراه داشت، در 6 بازی بعدی خود هرگز طعم پیروزی را نچشیده است.



شاگردان سیدمهدی غیاثی در تیم فوتسال صبای قم به ترتیب سه تساوی و سه شکست در 6 بازی اخیر خود از هفته دهم تا پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگا‌ه‌های کشور را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند ولی با توجه به عملکرد خوب در هفته‌های آغازین لیگ سیزدهم، همچنان تیم چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال کشور هستند.



صبای قم در 6 بازی اخیر خود به تیم های فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان، پیروزی تهران و فیروز صفه اصفهان باخته است و مقابل تیم‌های فوتسال فولاد ماهان اصفهان، شهید منصوری قرچک و علم و ادب مشهد نیز به نتیجه مساوی رضایت داده است تا همچنان با کسب 27 امتیاز بعد از گیتی پسند، منصوری قرچک و ماهان اصفهان در مکان چهارم باقی بماند.

