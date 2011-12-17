بازدید مقامات از خیمه گاه خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 30 هزار نفر از نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری عاشورا «خیمه خورشید»، که از پنجم تا بیستم ماه محرم در سالن حجاب برگزار شد، بازدید کردند.

این نمایشگاه در بخش های «برای اسلام»، «خیمه عاشورا، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی»، «خیمه عاشورا و دفاع مقدس»، «نمایشگاه عکس و پوستر»، «خیمه کودک و نوجوان»، «نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی» به همراه مراسم شب شعر عاشورایی و تعزیه خوانی و مجموعا ذز 8 هزار و پانصد متر مربع برگزار شد.

حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و ایثارگران در بازدید از نمایشگاه خیمه خورشید درباره کاربرد هنرهای جدید در ارائه مفاهیم دینی در این نمایشگاه اظهارداشت: بهره‌گیری از غالب هنر از تاثیرگذاری عمیق‌تری برخوردار است.

وی در ادامه افزود: این نمایشگاه اولین گام در این حوزه است و نخستین بار است که با این شیوه کاری برای کربلا انجام شده و این بسیار ارزشمند است. البته هر کاری که برای امام حسین(ع) و برای خدمت به فرهنگ عاشورا و کربلا انجام شود فی نفسه ارزشمند است، ولی این کار به لحاظ نو بودن ارزش خاص خود را دارد.

سیدیحیی رحیم صفوی مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی در بازدید از نمایشگاه «خیمه خورشید» این نمایشگاه را حاصل تفکری جدید برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت شایسته این نمایشگاه اظهار داشت: لازم است که زمینه ای فراهم شود تا جمعیت بیشتری از برگزاری نمایشگاه هایی از این دست بهره مند شوند.

صفوی گفت: دیدم که بچه‌های کوچک به این نمایشگاه آمده بودند و اقشار مختلفی حضور داشتند. برای من این نکته قابل توجه است؛ زیرا امام حسین(ع) متعلق به همه بشریت و همه نسل‌ها و همه عصرهاست. او نه در مکان محدود است و نه در زمان.

احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از نمایشگاه خیمه خورشید تلفیق وقایع عاشورا و دفاع مقدس در این نمایشگاه را یادآور تأثیرات این واقعه بر تاریخ ایران عنوان کرد.

وی در ارتباط با بخش «برای اسلام» در این نمایشگاه گفت: بازسازی واقعیت‌های سفر سید‌الشهدا(ع) از کربلا تا مدینه با طراحی‌‌های ساده و در عین حال متناسب انجام شده بود. همچنین کارهای هنری تنوع رنگ ها و نمادها در این نمایشگاه تأثیرگذار بود.

وی همچنین با اشاره به کاربرد هنرهای نوین در«خیمه خورشید» اظهارداشت: همه چیز در کشور ما به نحوی حول محور اهل بیت علیهم‌السلام است و دوستی اهل بیت به‌گونه‌ای یکی از ارکان هویت ایرانی است و هرجا که نام ایران آمده احترام به این معصومان همراه آن بوده و حول این دوستی بسیاری از هنرها شکل گرفته‌اند و مدرن کردن این‌ها خوب است.

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از این نمایشگاه با بیان این‌که باید ابعاد مختلف حماسه عاشورا را برای نسل جوان بازگو کرد، گفت: یکی از وجوه مثبت نمایشگاه خیمه خورشید بهره‌گیری از هنر برای تبیین حماسه عاشوراست.

رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: این نمایشگاه راز و رمز به‌شهادت و در واقع به‌پیروزی رسیدن امام حسین (ع) با دستان خالی در برابر قدرت‌های ستمگر را بازگو می‌کند که می تواند درسی برای همه تاریخ باشد.

وی افزود: خیمه خورشید هم‌چنین این فرصت را فراهم می‌کند تا نسل جوان ما بدانند از کجا به‌کجا رسیده‌ایم و رمز ایستادگی ملت در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چه بوده است.

او با اشاره به استفاده از هنر در بخش‌های مختلف خیمه خورشید اظهار داشت: هنر ظرفیت بزرگی در تجلی‌بخشی مفاهیم پیچیده‌ دارد که در قالب نوشته‌ها و گفته‌ها نمی‌گنجد، از همین‌رو باید از آن بیش‌تر برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی بهره برد.

مظفر تصریح کرد: یکی از وجوه مثبت نمایشگاه خیمه خورشید نیز بهره‌گیری از هنر در قالب هنرهای تجسمی، تصویر، انیمیشن و امکانات چندرسانه‌ای است تا حماسه عاشورا را مجسم و البته ماندگار کند.

همچنین رئیس دفتر مقام معظم رهبری، شهردار تهران، سخنگوی شهرداری تهران، رئیس شورای شهر پایتخت، معاون وزیر ورزش و جوانان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر عامل خبرگزاری مهر، معاون صندوق توسعه ملی، مشاور شهردار تهران در امور بانوان، مدیر پروژه باغ کتاب شهرداری تهران، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهرداران مناطق مختلف تهران از نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری خیمه خورشید بازدید کردند.