آب معدن چادرملو از سایر منابع تامین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام محمدعلی اخوان اظهار داشت: بعد از گذشت هفت ماه از سفر استاندار یزد به بهاباد تاکنون اقدامی برای رفع مشکل بزرگ کم‌آبی در بهاباد که یکی از دلایل آن برداشت بی‌رویه آب توسط معدن چادرملو از سفره‌ های آب زیرزمینی است، نشده است.

وی تصریح کرد: بر اساس پیگیری مسئولان دولتی و مردمی شهرستان و قول استاندار در سفر به شهرستان بهاباد و در جلسات مختلف مبنی بر قطع کامل برداشت آب توسط چادرملو از سفره‌های زیرزمینی بهاباد تا پایان سال 90 هنوز هیچ اقدامی برای ایجاد زمینه‌های لازم برای تأمین آب معدن از محل ذخایر دیگر و قطع برداشت از بهاباد صورت نگرفته است.

به رغم تصویب تامین آب معدن از ذخائر دیگر هنوز اقدامی صورت نگرفته است

اخوان افزود: در کارگروه آب بهاباد که در مرکز استان و به ریاست استاندار یزد تشکیل شد این موضوع مصوب شده است اما تاکنون اقدام محسوسی انجام نشده است.

وی در مورد عدم اجرای مصوبات دولت برای انتقال آب زاینده‌ رود و گاز به شهرستان بهاباد بیان کرد: مسئولان باید در برابر مردم برای عدم اجرای این مصوبات که نقشی حیاتی برای شهرستان محروم بهاباد دارد جوابگو باشند.

اخوان اظهار داشت: اعلام می‌کنیم در صورت عدم تحقق قول استاندار مبنی بر قطع آب برداشتی معدن چادرملو از سفره‌های زیرزمینی بهاباد تا پایان سال 90، همه گزینه‌ها از بهترین گزینه تا بدترین گزینه برای قطع آب معدن چادرملو در دست مردم است.

همه تبعات ناشی از انتخاب گزینه بد توسط مردم بر عهده مسئولان معدن چادرملوست

امام جمعه موقت بهاباد ادامه داد: اعلام می‌کنیم همه تبعات و عواقب ناشی از انتخاب گزینه بد توسط مردم بر عهده همه مسئولان به ویژه مسئولان چادرملو است.

شهرستان بهاباد که به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در استان یزد مطرح است، به دلیل برداشت بی‌رویه آب و خارج از سقف مجوز برداشت، 180 لیتر در ثانیه (که هم‌اکنون این معدن نزدیک به 400 لیتر در ثانیه برداشت می‌کند)، با کمبود شدید آب زیرزمینی و بالارفتن شدید املاح آب مواجه شده است و موجب شده کشاورزی بهاباد و دامپروری در این شهرستان کاهش چشمگیری یافته و مهاجرت به مرکز استان افزایش بی‌رویه پیدا کند.

مردم هنوز به دنبال بازگرداندن معدن چادرملو به بهاباد هستند

البته چند مرتبه مردم بهاباد اقدام به بستن لوله‌های آب صادره به معدن چادرملو کرده‌اند اما با توجه به قول مسئولان برای پیگیری و رفع موضوع و با توجه به مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدام به باز کردن دوباره آب کرده‌ اند.

معدن چادرملو با فاصله 60 کیلومتر از شهر بهاباد، در گذشته در محدوده بخش بهاباد قرار داشت اما در دوره دولت اصلاحات این معدن ارزشمند به طور غیرقانونی از بخش بهاباد منتزع و به شهرستان اردکان الحاق شد.

مردم و مسئولان بهاباد همچنان مجدانه پیگیر الحاق دوباره این معدن به بهاباد هستند.